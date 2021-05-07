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Биолог рассказал, что можно посадить в длинные выходные и с какими культурами надо повременить

07.05.2021 18:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Впереди — большие выходные, и многие дачники поедут работать на свои участки. Специально для них подготовили шпаргалку, что в эти дни уже можно сажать, а с какими культурами лучше повременить. Рекомендации дал биолог и автор популярного YouTube-канала для садоводов и огородников Иван Русских.


Фото: pixabay.com

Несмотря на обещание синоптиков тепла, торопиться с высадкой теплолюбивых растений в открытый грунт еще не стоит, считает Иван. Предпочтение лучше отдать холодоустойчивым растениям, таким как листовые овощи, в том числе укроп, петрушка, различные виды и сорта горчицы и капусты.

— Обязательно нужно посеять горох и овощные бобы. Эти растения вовсе не боятся холода и отлично выдержат даже возвратные заморозки. Посеянные в такие сроки морковь и свекла порадуют ранним урожаем. Также можно высевать различные сорта редиса, редьки черной и белой, дайкона. В эти еще ранние сроки посева они не уйдут в цветение.

По большей части территории Беларуси, за исключением разве что самых северных областей, почва уже достаточно прогрелась для высадки картофеля. Также надо поторопиться с посадкой саженцев плодовых и ягодных растений с открытой корневой системой. То же самое касается и разнообразных декоративных растений, таких как розы, хвойные растения, декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники. А вот саженцы с закрытой корневой системой (в контейнерах) могут быть высажены в гораздо более широкие сроки.

— У кого хорошо прогрелась теплица, могут приступить к посадке разнообразных овощных растений, выращиваемых через рассаду. Это томат, перец, баклажан, а также огурец. Однако после посадки их все равно следует прикрыть спанбондом или подобным материалом, чтобы сделать их адаптацию к новым условиям гораздо легче, а приживаемость — надежнее.

Большинство семян цветочных растений также вполне может быть вынесено уже в эти выходные как на постоянное место, так и на рассаду под временное укрытие.


Фото: pixabay.com

С какими культурами стоит повременить

Посев большинства теплолюбивых растений, выращиваемых путем посева семян, а это огурец, тыква, кабачок, патиссон, фасоль, кукуруза, лучше отложить еще на неделю. Исключение составляют такие способы посева, которые предусматривают создание временного укрытия. Например, можно защитить посевы кабачков с помощью обрезанных пластиковых бутылок, а огурцы можно высеять в пленочный тоннель на теплую грядку.

Относительно цветочных растений стоит воздержаться с посадкой рассады петунии и тагетеса, так как возвратные заморозки могут их погубить полностью. Также не любят посадки в холодную землю георгины и гладиолусы. Но есть выход: устроить им подобие теплицы — соорудить грядки, заложив в лунку навоз, перемешанный пополам с соломой.

— Помните, что при устройстве такой теплой грядки между растением и слоем навоза, будь-то клубни, луковицы или семена, должна быть прослойка земли не меньше 20 см, иначе корни могут повредиться.

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Биолог назвал культуры, которые уже можно сажать и какие пока рано.
 
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