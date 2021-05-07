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Правозащитники признали политзаключенным Кордюкова, осужденного по «делу Шутова»

07.05.2021 18:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Правозащитники признали политзаключенным Кордюкова, осужденного по «делу Шутова»
Александр Кордюков / «Белсат»
Правозащитники признали политзаключенным брестчанина Александра Кордюкова, осужденного по «делу Шутова», пишет правозащитный сайт «Весна».

Кордюкова осудили на 10 лет, признав виновным в покушении на убийство в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности и в сопротивлении лицу при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженного с применением насилия.

Александр Кордюков был вместе с Геннадием Шутовым, когда того застрелил офицер сил специальных операций. Как выяснилось позже, в Бресте во время протестов были использованы военные, которых отправили в город с оружием, но в гражданской одежде. Один из них (в суде был назван как капитан Гаврилов) застрелил Шутова после краткого конфликта.

Кордюкова признали соучастником Шутова. Осудили их обоих (Шутова — посмертно).

Правозащитники подчеркивают, что считают «недопустимым и незаконным привлечение военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь для выполнения несвойственных им полицейских функций по подавлению протестов граждан страны».

Они считают, что уголовное преследование Кордюкова и Шутова могло иметь целью «демонстративно жесткое пресечение протестной активности, оправдание нарушения порядка несения службы и применения оружия субъектами силовых ведомств».

Правозащитники отмечают, что оценка доказательств по различным аспектам дела проведена поверхностно и неполно либо неправильно — с нарушением принципа презумпции невиновности. Суд, по их мнению, не был независимым и беспристрастным.

Они требуют незамедлительно пересмотреть приговор Александру Кордюкову и освободить его из-под стражи под подписку.

Под заявлением подписались правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), РОО «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр.
 
Теги: Брест
 
 
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Правозащитники отмечают, что оценка доказательств проведена поверхностно и неполно либо неправильно.
 
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