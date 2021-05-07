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Правозащитники признали политзаключенным Кордюкова, осужденного по «делу Шутова»
Источник материала: UDF
Александр Кордюков / «Белсат»
Кордюкова осудили на 10 лет, признав виновным в покушении на убийство в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности и в сопротивлении лицу при исполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженного с применением насилия.
Александр Кордюков был вместе с Геннадием Шутовым, когда того застрелил офицер сил специальных операций. Как выяснилось позже, в Бресте во время протестов были использованы военные, которых отправили в город с оружием, но в гражданской одежде. Один из них (в суде был назван как капитан Гаврилов) застрелил Шутова после краткого конфликта.
Кордюкова признали соучастником Шутова. Осудили их обоих (Шутова — посмертно).
Правозащитники подчеркивают, что считают «недопустимым и незаконным привлечение военнослужащих Вооруженных сил Республики Беларусь для выполнения несвойственных им полицейских функций по подавлению протестов граждан страны».
Они считают, что уголовное преследование Кордюкова и Шутова могло иметь целью «демонстративно жесткое пресечение протестной активности, оправдание нарушения порядка несения службы и применения оружия субъектами силовых ведомств».
Правозащитники отмечают, что оценка доказательств по различным аспектам дела проведена поверхностно и неполно либо неправильно — с нарушением принципа презумпции невиновности. Суд, по их мнению, не был независимым и беспристрастным.
Они требуют незамедлительно пересмотреть приговор Александру Кордюкову и освободить его из-под стражи под подписку.
Под заявлением подписались правозащитный центр «Весна» (закрыт властями), РОО «Правовая инициатива», «Инициатива FORB», консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет», центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский ПЕН-центр.
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Правозащитники отмечают, что оценка доказательств проведена поверхностно и неполно либо неправильно.
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