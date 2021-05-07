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После развода Билл Гейтс передал бывшей жене Мелинде акции на $2 млрд

07.05.2021 18:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После объявленного 3 мая развода до сих пор остается неясным, на каких условиях он произошел.



По данным Bloomberg, созданный Биллом Гейтсом холдинг Cascade Investment передал бывшей жене Мелинде акции двух компаний стоимостью более $500 миллионов. Речь идет об акциях мексиканского производителя напитков Coca-Cola Femsa стоимостью около $120 миллионов и акциях мексиканской медиакомпании Grupo Televisa на сумму около $386 миллионов.

Ранее 3 мая Cascade передал Мединде Гейтс акции акции железнодорожной компании Canadian National Railway и американского автодилера AutoNation общей стоимостью более $1,8 миллиарда. Теперь стоимость ее активов оценивается в $2 миллиарда, пишет dev.by.
 
 
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После объявленного 3 мая развода до сих пор остается неясным, на каких условиях он произошел.
 
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