Ультрамарафонец в честь Дня Победы бежит из Минска в Брестскую крепость

С 7 по 9 мая 2021г. Юра планирует преодолеть около 350 км. Бегом! Очень тяжёлое испытание, требующее стальные здоровье, дух, нервы, характер и силу воли! Чем, собственно, Юрий и может похвастаться в свои немалые 54 года! Неотъемлемой частью преодоления такого испытания является поддержка друзей, товарищей и близких людей. Поэтому ваши тёплые слова и материальная поддержка могут очень помочь в этом деле,brestcity.com.