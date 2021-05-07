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Ультрамарафонец в честь Дня Победы бежит из Минска в Брестскую крепость
Источник материала: Партизан
Брестским любителям бега Юрий Мурашов хорошо знаком. Часть его достижений можете посмотреть по ссылкам под публикацией. Сегодня у Юрия новая цель — за три дня пробежать из Минска к «звезде» Брестской крепости.
Накануне старта было записано видеообращение по поводу предстоящего ультрамарафона из Минска в Брест.
С 7 по 9 мая 2021г. Юра планирует преодолеть около 350 км. Бегом! Очень тяжёлое испытание, требующее стальные здоровье, дух, нервы, характер и силу воли! Чем, собственно, Юрий и может похвастаться в свои немалые 54 года! Неотъемлемой частью преодоления такого испытания является поддержка друзей, товарищей и близких людей. Поэтому ваши тёплые слова и материальная поддержка могут очень помочь в этом деле,
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Брестским любителям бега Юрий Мурашов хорошо знаком. Часть его достижений можете посмотреть по ссылкам под публикацией. Сегодня у Юрия новая цель — за три дня...
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