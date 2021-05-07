«Приговоры по делу Тихановского отличаются запредельной суровостью». Какой срок получит Сергей Тихановский?













Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению Сергея Тихановского, Игоря Лосика, Николая Статкевича и других “сообщников”.





Сергею Тихановскому предъявлены обвинения по по ч.1 ст.293, ч.3 ст.130, ч.2 ст.191, ч.1 ст.342 Уголовного кодекса.





рассказал известный юрист. Какие выводы напрашиваются из предъявленных обвинений? Об этом Беларускай праўдзе на условиях анонимностиизвестный юрист.





-Исходя из окончательных обвинений, Сергею Тихановскому может грозить до 20 лет лишения свободы.





Назначение наказания по совокупности преступлений, приписываемых Тихановскому, будет происходить по части 3 статьи 72 Уголовного кодекса РБ, которая предусматривает: если совокупность преступлений включает хотя бы одно особо тяжкое преступление, то окончательное наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. Речи о поглощении менее строгого более строгим в данном случае не идет.





В соответствии с пунктом 5 статьи 12 УК РБ к особо тяжким преступлениям относятся преступления, за которые может быть назначено лишение свободы на срок свыше 12 лет. Одно из обвинений, предъявленных Тихановскому, а именно: часть 1 статьи 293 УК (массовые беспорядки) предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 15 лет, то есть входит в категорию особо тяжких преступлений.





Еще одно обвинение (по части 3 статьи 130 УК – разжигание расовой, национальной вражды или розни) относится к категории тяжких преступлений, и предусматривает срок от 5 до 12 лет.





Оставшиеся обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не более 5 лет.





Если анализировать приговоры, вынесенные ранее «рядовым» фигурантам дела Тихановского, то мы видим, что в среднем дают по 6-7 лет. Соответственно, Тихановского должны приговорить к более длительному сроку лишения свободы. С учетом того, что преступления образуют совокупность, можно прогнозировать, что окончательный срок может оказаться более 15 лет, но не более 20-ти, поскольку максимум в 20 лет установлен частью 3 статьи 72 УК.





Понятно, что наказание Тихановскому будет избрано отнюдь не условий его исправления и даже не исходя из тяжести совершенного им преступления, а исключительно руководствуясь политической конъюнктурой. Сейчас мы видим, что приговоры по делу Тихановского отличаются запредельной суровостью. И если ситуация не изменится, то Тихановский также получит срок, приближенный к максимально возможному.



