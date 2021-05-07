Источник материала: Sputnik Беларусь

Любой танк – это металлическая коробка, в которой находятся живые люди, отвечает на вопрос об удобстве легендарной техники начальник отдела экскурсионного обслуживания историко-культурного комплекса "Линия Сталина" Андрей Трусов. Главное в танке – это даже не его технические характеристики, а слаженность экипажа.

Впрочем, на момент начала войны и технические характеристики Т-34 были впечатляющими.

Разработкой занималось конструкторское бюро Харьковского завода №183, руководил процессом Михаил Кошкин. На новую машину установили дизельный танковый двигатель, и это обеспечило Т-34 его основные конкурентные преимущества: проходимость, подвижность, высокую маневренность.

Сам Кошкин Т-34 в бою уже не увидел. Весной 1940 года еще недоработанные танки, которые тогда назывались Т-32, прошли от Харькова до Москвы, чтобы предстать перед высшим руководством СССР. Кошкин за время пробега подорвал здоровье. Простуда, переутомление, пневмония – он умер за девять месяцев до начала войны. В похоронах Кошкина участвовал весь Харьковский завод.

В 1940 году на заводе выпустили 115 новых Т-34, а за первые полгода 1941-го – еще больше тысячи.

Новый танк превосходил своих предшественников, сочетая одновременно и прочную броню, и скорость, и мощное вооружение. Перед началом Великой Отечественной войны от производства предшественников Т-34, быстроходных танков с более легкой броней, отказались. До 1942 года их продолжали восстанавливать на танкоремонтных заводах, но новых не производили.

Тридцатьчетверка превосходила многие немецкие машины в маневренности, но часто победа давалась ценой многих жизней.

Сталинградская битва – 1942 год. Танки уходили на поля сражений буквально с конвейера расположенного здесь же Сталинградского тракторного завода.

Курская битва – 1943 год. Советские танковые части вместе с другими родами войск сумели остановить немецкое наступление, но потери были огромны. Точная цифра погибших не названа и сегодня. Советские историки говорят о более чем 500 тысяч убитых, раненых и плененных.

Российский историк Игорь Шмелев подсчитал, что за 50 дней боев Красная армия потеряла в сражениях больше шести тысяч танков и самоходных артиллерийских установок. Потери Вермахта – около полутора тысяч танков.

1943-й стал переломным для Т-34. Танк, которому не было равных на начало войны, столкнулся с новыми немецкими противниками – тяжелыми танками "Тигр" и "Пантера".

Казалось бы мощной 76-миллиметровой пушки, установленной на Т-34 в 1940 году, оказалось недостаточно. Броня новых немецких танков не поддавалась, тогда Т-34 решено было модернизировать – на него установили новую пушку, укрепили броню. Появилась башенка – теперь командиру экипажа не нужно было буквально по пояс выбираться из танка, чтобы изучить обстановку на поле боя.

Звание танкиста во время войны было почетным. Чаще всего в механики брали людей, имеющих навык управления гусеничной техникой – например, трактористов. Были и другие менее очевидные требования – танкист не должен быть высоким, чтобы в случае необходимости он мог быстро покинуть машину.

Но и с окончанием войны Т-34 не был списан со счетов. Он участвовал в военных операциях по всему миру – от Кубы до Вьетнама и Северной Кореи. А в некоторых африканских странах, а также в КНДР остается на вооружении по сей день.

Однако лучшее применение, которое можно найти для Т-34, – постамент. В Беларуси их 43. С них танк молча напоминает о тех, кто должен был идти в бой, не высчитывая крепость брони и мощность пушки.