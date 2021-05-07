Источник материала: Sputnik Беларусь

Победа.Sputnik.by "Ищите могилы в лесах": единственный выживший вспоминает о детском гетто

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на радио Sputnik Беларусь — история о детском гетто в санатории "Крынки" в Осиповичском районе, рассказанная единственным выжившим ― Владимиром Семеновичем Свердловым. В художественном подкасте звучат воспоминания от первого лица, малоизвестные факты той трагедии и голоса детей, которым было не суждено остаться в живых.

10-летнего Вову Свердлова родители отправили из Рогачева в санаторий "Крынки" за три дня до начала войны, а уже 27 июня туда пришли немцы. Несмотря на свой почтенный возраст (на момент записи интервью Владимиру Семеновичу было почти 90), собеседник Sputnik отчетливо помнит издевательства, которым мучители подвергали детей, холод, голод и возникшую у ребят апатию. И особенно ― тот момент, когда спустя 10 месяцев плена их подняли с кроватей, когда было еще совсем темно.

"Скорее всего, это было ранее утро, потому что в лесной зоне всегда темно. Сказали "на выход" и на улице нас стали строить. Нам сказали: "Вас просто переводят в другое место, где будет светло, тепло и сытно". Детей же не надо долго убеждать… Махоньких стали грузить на подводы, а мы уже пешком. Так вот мне Яша и говорит: "Слушай, Вова, а ты знаешь, куда нас ведут? Если бы нас переводили, сделали бы это днем, и люди бы не были вооруженные… Нас просто ведут убивать", ― рассказывает собеседник Sputnik.

Владимир Свердлов с болью вспоминает те жуткие слова старшего друга Яши, свой отчаянный бег сквозь лес, помощь крестьян, приютившую его добрую женщину, скитания по Беларуси, долгожданную встречу с родителями уже после оккупации и то, как всю жизнь откладывал деньги с зарплаты и пенсии, чтобы поставить памятник на детской могиле в урочище Галны.

© Sputnik Максим Богданович Памятник на детской могиле в урочище Галны, установленный выжившим в гетто Владимиром Свердловым

Историю о детском гетто в "Крынках", гибели детей и жизни единственного выжившего в той трагедии слушайте в аудиоподкасте . Радио Sputnik Беларусь благодарит за участие в записи учеников киношколы "Территория кино" Никиту Малышева, Матвея Амельяновича, Данилу Мельника и руководителя киношколы и кинокомпании "Территория кино" Александру Бутор.

Лонгрид " Живу за них : история единственного выжившего из детского гетто" читайте в спецпроекте " Победа.sputnik.by ".

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