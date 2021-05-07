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"Ищите могилы в лесах": единственный выживший вспоминает о детском гетто
07.05.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на радио Sputnik Беларусь —
10-летнего Вову Свердлова родители отправили из Рогачева в санаторий "Крынки" за три дня до начала войны, а уже 27 июня туда пришли немцы. Несмотря на свой почтенный возраст (на момент записи интервью Владимиру Семеновичу было почти 90), собеседник Sputnik отчетливо помнит издевательства, которым мучители подвергали детей, холод, голод и возникшую у ребят апатию. И особенно ― тот момент, когда спустя 10 месяцев плена их подняли с кроватей, когда было еще совсем темно.
"Скорее всего, это было ранее утро, потому что в лесной зоне всегда темно. Сказали "на выход" и на улице нас стали строить. Нам сказали: "Вас просто переводят в другое место, где будет светло, тепло и сытно". Детей же не надо долго убеждать… Махоньких стали грузить на подводы, а мы уже пешком. Так вот мне Яша и говорит: "Слушай, Вова, а ты знаешь, куда нас ведут? Если бы нас переводили, сделали бы это днем, и люди бы не были вооруженные… Нас просто ведут убивать", ― рассказывает собеседник Sputnik.
Владимир Свердлов с болью вспоминает те жуткие слова старшего друга Яши, свой отчаянный бег сквозь лес, помощь крестьян, приютившую его добрую женщину, скитания по Беларуси, долгожданную встречу с родителями уже после оккупации и то, как всю жизнь откладывал деньги с зарплаты и пенсии, чтобы поставить памятник на детской могиле в урочище Галны.
© Sputnik Максим Богданович
Памятник на детской могиле в урочище Галны, установленный выжившим в гетто Владимиром Свердловым
Историю о детском гетто в "Крынках", гибели детей и жизни единственного выжившего в той трагедии слушайте в
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