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Осужденного на 10 лет Александра Кордюкова признали политзаключенным

07.05.2021 19:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусские правозащитники признали политзаключенным 41-летнего брестчанина Александра Кордюкова, осужденного на 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство военнослужащего во время протестов в августе 2020 года.

Осужденного на 10 лет Александра Кордюкова признали политзаключенным

В опубликованном на сайте spring96.org совместном заявлении правозащитники отмечают, что считают недопустимым и незаконным привлечение военнослужащих Вооруженных сил для выполнения «несвойственных им полицейских функций по подавлению протестов граждан страны». Авторы заявления подчеркивают, что после президентских выборов в августе 2020 года не было массовых беспорядков, а имели место в основном «мирные протесты, участники которых необоснованно подвергались жестокому обращению и пыткам, которые до сих пор не расследованы».

«Проанализировав вынесенный приговор, мы приходим к выводу, что уголовное преследование А.Кордюкова и Г.Шутова (застрелен во время протестов 11 августа в Бресте. — ред.) могло иметь целью демонстративно жесткое прекращение протестной активности, оправдание нарушения порядка несения службы и применения оружия субъектами силовых ведомств», — говорится в заявлении.

Правозащитники считают, что оценка доказательств по различным аспектам дела Кордюкова и Шутова проведена поверхностно и неполно либо неправильно, с нарушением принципа презумпции невиновности. «Применение внутреннего законодательства в деле и оценка фактов и доказательств явным образом носили произвольный характер и составили явную ошибку, чем суд нарушил свое обязательство в отношении независимости и беспристрастности. Таким образом, нарушено право обвиняемых на справедливое судебное разбирательство», — подчеркнули авторы заявления.

Правозащитники пришли к выводу, что лишение Кордюкова свободы было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных пактом или Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а также основано на «фальсификации доказательств осознанного правонарушения либо при отсутствии события или состава правонарушения либо его совершении другим лицом».

Они требуют немедленного пересмотра вынесенного Кордюкову приговора, а также его освобождения из-под стражи с применением других мер пресечения, обеспечивающих явку в суд.

На 7 мая 2021 года политзаключенными в Беларуси признан 371 человек.

Вечером 11 августа 2020 года в Бресте в ходе разгона акции протеста 44-летний Геннадий Шутов получил огнестрельное ранение в голову. 19 августа он скончался. Шутов и его знакомый Александр Кордюков стали фигурантами дела, возбужденного по ч. 2 ст. 363 Уголовного кодекса (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок). Кроме того, Кордюков был обвинен по ч. 1 ст. 14 и п. 10 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство).
 
Теги: Брест
 
 
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Белорусские правозащитники признали политзаключенным 41-летнего брестчанина Александра Кордюкова, осужденного на 10 лет лишения свободы по обвинению в покушении...
 
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