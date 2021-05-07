







«Установлено, что в ходе сезонов 2018/2019 и 2019/2020 Роман Стрельников, Виталий Сапего, Александр Полицинский, Кирилл Сачивко и Антон Медведев неоднократно обеспечивали поражение собственной команды с корыстным умыслом, чем нанесли ущерб не только хоккейному клубу «Витебск», но и профессиональному хоккею в целом.





Помимо денежных штрафов указанные хоккеисты подвергнуты спортивной дисквалификации сроком на 3 года каждый. Срок начала периода дисквалификации отсчитывается с 22.10.2020.





Согласно пункту 2 статьи 10 Дисциплинарного регламента, спортивная дисквалификация не может быть обжалована в судебном либо ином порядке, но может быть сокращена либо отменена при рассмотрении Дисциплинарным комитетом заявления заинтересованного лица о сокращении, либо отмене спортивной дисквалификации с учетом всех обстоятельств дела, добровольного исполнения наказания, раскаяния нарушителя.





сообщении ФХБ. Решение Дисциплинарного комитета ФХБ и все сопутствующие материалы также будут направлены для рассмотрения в Международную федерацию хоккея для применения к хоккеистам санкций международной юрисдикции», – говорится вФХБ.







