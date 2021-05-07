Белорусский путь из варяг в греки ведет в украинский Чернобыль





Фото: Наталия Федосенко/ТАСС





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Дмитрий Журавлев Кирилл Коктыш





Беларусь планирует организовать перевозку металлургической продукции в страны Европы через порты Украины и Сербии. Об этом 5 мая заявил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на встрече с представителями Белорусского металлургического завода (БМЗ).





«Белорусское морское пароходство выразило готовность организовать экспериментальные рейсы по доставке металлургической продукции в страны Европы через порты Одессы (Украина) и Смедерево (Сербия) с погрузкой в Мозыре», — говорится в сообщении Минтранса.





В Минске считают, что этот маршрут станет одним из перспективных направлений развития пароходства в части организации международных рейсов и повысит привлекательность водного транспорта для белорусских промышленных предприятий в целом. Несмотря на то, что республика не имеет выхода к морю, значительная часть экспортных перевозок осуществляется именно морским путем.





Ранее основной объем грузопотока проходил через порты прибалтийских республик, но после ухудшения отношений с ними Александр Лукашенко распорядился перевести часть поставок на российские порты. В марте через них начались поставки нефтепродуктов в обход прибалтийского транзита. Согласно межправительственному соглашению, белорусские предприятия планируют перевалку 9,8 млн тонн мазута, бензина, газойля и масла в период с 2021 по 2023 год. К российским портам Усть-Луга и Санкт-Петербург нефтепродукты доставляются по железной дороге.





Более того, 5 мая Минск объявил о том, что планирует построить собственный терминал в Усть-Луге для перевалки удобрений, химической продукции и некоторых других товаров. Дело в том, что сейчас свободных мощностей для продукции «Беларуськалия» в российском порту нет, поэтому и понадобился отдельный терминал. Пока что калийные удобрения продолжают поступать в Европу через Клайпеду, но, вполне вероятно, что на фоне признания парламентом Литвы Светланы Тихановской «законным президентом» Беларуси, и остальные грузопотоки будут переориентированы.





Однако, как оказалось, перенаправлять грузопотоки Минск решил не только через Россию, но и через Украину, и даже Сербию. Кстати, РБ и так перевозит часть товаров через украинские порты — в 2020 году БМЗ занял третье место по объемам отгрузки металлопродукции, переправив через гавани незалежной 460 тыс. тонн., что на 12,34% больше, чем в 2019-м. Ранее пароходство также инициировало строительство глубоководного порта на реке Днепр в Гомельской области в 5 км от границы с Украиной с целью дальнейшей перевалки морским путем через порт Одессы. И это при том, что Киев не признал Лукашенко легитимным президентом даже после его инаугурации.





Транспортный эксперт, управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов считает, что большой экономической выгоды в такой инициативе нет, поэтому она носит политический характер:





— Есть Лукашенко, а есть терминалы и компании, которые с удовольствием берут грузопотоки. Белорусская металлопродукция уже поставляется через Одессу, поэтому большой новости в этом нет.





Скорее, это политическое заявление. Можно сказать, что Александр Лукашенко пытается усидеть на нескольких стульях, потому что особой экономической логики в этом решении, если считать все тарифы, нет. То, что для этого грузопотока Минск выбрал Одессу, указывает именно на батьку. С одной стороны, никакого криминала тут нет. Но с другой, Лукашенко просто уводит потоки от России. При желании эти же грузы можно было везти и через наши порты, это даже не обсуждается.





Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев также усматривает в этом решении проявление пресловутой белорусской многовекторности:





— Это политическое желание еще хоть с кем-то подружиться. Лукашенко уже давно изо всех сил пытается подружиться с Украиной. Но, как известно, она крайне прозападная, поэтому когда у Лукашенко начались проблемы, дружба сошла на нет. Зато когда политические проблемы закончились, он снова пытается с ними дружить.





Лукашенко почему-то думает, что установив экономические отношения с соседями, он укрепит свои позиции. Это не так. Какие бы тесные связи он с ними ни выстраивал, от него не перестанут пытаться избавиться. У Лукашенко на Западе есть титул — последний диктатор Европы. Можно обсуждать, насколько он уместен или это пропагандистское вранье, но отношение к Лукашенко от этого не изменится.





Проблема в том, что пока батька не поймет, что он ошибается, его не переубедить, поэтому такая политика будет продолжаться. А понять свою ошибку Лукашенко сможет только в одном случае — когда его будут выпихивать из президентского дворца.





«СП»: — Почему Украина, хоть и не признала Лукашенко, готова развивать экономическое сотрудничество?





— У Украины фактически нет экономики. Любое транспортирование грузов по их территории — это для них доход. Поэтому им все равно, с кем сближаться, лишь бы деньги платили. Не случайно Украина — главный противник «Северного потока-2». Потому что когда его запустят, она останется без дохода. Так и здесь — если белорусы будут гонять товары через Одессу, значит, будут платить в казну Украины.





Эти же грузы можно было бы возить и через Россию, но для Минска это своего рода взятка Украине, Балканам, Западу. Как у Филатова, «я буду возить через вас грузы, ну а вы уж постарайтесь, чтоб народ меня не сверг». Вот только это не поможет. С Лукашенко будут торговать, как с Милошевичем, но когда нужно будет его свергнуть, никто даже колебаться не станет.





Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш считает, что за этим решением скрывается и экономика, хотя подход довольно рискованный, ведь грузы, возможно, придется возить по Припяти, то есть недалеко от Чернобыля.





— Можно говорить о том, что это проявление традиционной белорусской многовекторности, но в этом случае имеют место и чисто экономические мотивы. Насколько я понимаю, министр говорил о восстановлении речного пути, то есть маршрутов перевозок, которые широко использовались в конце XIX-начале ХХ веков. С точки зрения логистики через Мозырь протекает Припять, которая дальше впадает в Днепр, а по нему уже можно спуститься до Одессы и направлять грузы в Сербию.





Да, это можно интерпретировать как многовекторность и желание использовать все возможности и на Западе, и на Востоке, но можно увидеть и попытку оптимизировать логистику. Потому что если в Прибалтику грузы идут железнодорожным транспортом, то здесь пойдут речным путем.





«СП»: — Сближение с Украиной не повлияет на отношения Минска с Москвой?





— Дело в том, что и Россия подчеркивает, что недружественным является украинское руководство, а не Украина в целом. И, напомню, разрыв экономических связей между двумя государствами происходил по инициативе украинского руководства, а не российского. Поэтому политически здесь мало что можно предъявить Лукашенко. Налицо экономическая прагматика. Тем более что объемы поставок одного металлургического завода не столь существенны.





При желании это решение можно политизировать. Но можно увидеть в нем и интересную логистическую перспективу, которая даст импульс развития белорусской экономики. Она будет реанимировать речной транспорт, который более дешев по сравнению с железнодорожным. Если он восстановится, это будет выгодно, создаст дополнительные рабочие места, возродит кораблестроение. Я вижу в этой инициативе желание получить максимальный эффект при минимальных затратах.



