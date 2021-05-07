Гороскоп на май 2021 | Близнецы

Источник материала: ОНТ

Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Близнецам, рассказывает Elle .

Кажется, на вашем горизонте замаячил новый роман. Похоже, что вы знакомы уже давно, но сблизились лишь в последнее время. Конечно, легче утверждать, что это ненадолго, и скоро романтика закончится, а отношения снова станут сугубо дружескими. Но это не так. Окружающие считают вас прекрасной парой. Поэтому, подумайте – возможно эти отношения значат для вас намного больше, чем вы думаете.





Фото: 5sfer.com

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