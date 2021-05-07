|
Гороскоп на май 2021 | Лев
Источник материала: ОНТ
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Львам, рассказывает
Карабкаться в гору – тяжело, даже для если вы в прекрасной форме. По пути вы постоянно спрашиваете себя: «Зачем мне это? Почему я не выбрал простой путь?» Вы получаете удовлетворение, когда в итоге покоряете гору. Но, кажется, истинное удовольствие вам приносят не физические тренировки, а ответы на собственные вопросы. Важен ли конечный пункт или это просто очередной опыт? Вероятно, настало время выбрать другую дорогу.
Фото: 5sfer.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Львам, рассказывает Elle. Карабкаться в гору – тяжело, даже для если...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)