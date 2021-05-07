Гороскоп на май 2021 | Лев

Источник материала: ОНТ

Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Львам, рассказывает Elle .

Карабкаться в гору – тяжело, даже для если вы в прекрасной форме. По пути вы постоянно спрашиваете себя: «Зачем мне это? Почему я не выбрал простой путь?» Вы получаете удовлетворение, когда в итоге покоряете гору. Но, кажется, истинное удовольствие вам приносят не физические тренировки, а ответы на собственные вопросы. Важен ли конечный пункт или это просто очередной опыт? Вероятно, настало время выбрать другую дорогу.





Фото: 5sfer.com

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