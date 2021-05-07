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Гороскоп на май 2021 | Рак
Источник материала: ОНТ
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Ракам, рассказывает
В последнее время вы заняли выжидательную позицию, надеясь на то, что другие сами проявят инициативу, а проблемы просто сойдут на нет. Пришло время взять все в свои руки. Избавьтесь от ограничений, создавайте радостные моменты и комфортное будущее. Вспомните, конец апреля уже показал вам возможный путь к счастливой жизни.
Фото: 5sfer.com
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Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Ракам, рассказывает Elle. В последнее время вы заняли выжидательную...
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