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Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде. Соперница – первая ракетка мира Эшли Барти
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде. В 1/2 белоруска победила Анастасию Павлюченкову.
Белоруска выиграла в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и пять минут. Ранее Соболенко на турнире обыграла россиянок Дарья Касаткину и Веру Звонарёву, Джессику Пегулу из США и бельгийку Элизу Мертенс. В финале белоруска сыграет с представительницей Австралии (первой ракеткой мира) Эшли Барти. Матч пройдёт завтра. Призовой фонд турнира составляет более $2,5 млн.
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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде. В 1/2 белоруска победила Анастасию Павлюченкову. Белоруска выиграла в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Матч...
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