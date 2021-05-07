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Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде. Соперница – первая ракетка мира Эшли Барти

07.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде. Соперница – первая ракетка мира Эшли Барти

Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде. В 1/2 белоруска победила Анастасию Павлюченкову.

Белоруска выиграла в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и пять минут. Ранее Соболенко на турнире обыграла россиянок Дарья Касаткину и Веру Звонарёву, Джессику Пегулу из США и бельгийку Элизу Мертенс. В финале белоруска сыграет с представительницей Австралии (первой ракеткой мира) Эшли Барти. Матч пройдёт завтра. Призовой фонд турнира составляет более $2,5 млн.

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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира в Мадриде. В 1/2 белоруска победила Анастасию Павлюченкову. Белоруска выиграла в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Матч...
 
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