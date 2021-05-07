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Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19
Источник материала: ОНТ
Подробнее о белорусской вакцине от COVID-19 рассказали в Минздраве. Одно из ее преимуществ – полный набор антигенов, которые нужны для выработки иммунного ответа организма на инфекцию.
Перед разработчиками стоит задача оценить безопасность и эффективность полученной вакцины. Пройдёт ряд испытаний. И только после этого начнётся промышленный выпуск. В Беларуси продолжается вакцинация населения. В основном, используют российский «Спутник V», но могут белорусы выбрать и китайский «Синофарм». Первый компонент вакцины получили более 3% населения. Это около 300 тысяч человек. Второй компонент ввели 150 тысячам. За два года в стране должны привить более 60% населения.
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Подробнее о белорусской вакцине от COVID-19 рассказали в Минздраве. Одно из ее преимуществ – полный набор антигенов, которые нужны для выработки иммунного ответа...
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