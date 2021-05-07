Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19

Источник материала: ОНТ

Подробнее о белорусской вакцине от COVID-19 рассказали в Минздраве. Одно из ее преимуществ – полный набор антигенов, которые нужны для выработки иммунного ответа организма на инфекцию.

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения Беларуси, главный государственный санитарный врач: «Министерством здравоохранения ведется разработка собственной вакцины – инактивированной. Это классическая вакцина, но производство ее непростое, и я уверен, что Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии успешно справится с поставленной задачей. Мы имеем на сегодня кандидатный штамм, поэтому вакцина, опытно-промышленная партия, будет выпускаться с конца 2021 года».

Перед разработчиками стоит задача оценить безопасность и эффективность полученной вакцины. Пройдёт ряд испытаний. И только после этого начнётся промышленный выпуск. В Беларуси продолжается вакцинация населения. В основном, используют российский «Спутник V», но могут белорусы выбрать и китайский «Синофарм». Первый компонент вакцины получили более 3% населения. Это около 300 тысяч человек. Второй компонент ввели 150 тысячам. За два года в стране должны привить более 60% населения.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram