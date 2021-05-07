Уголовная ответственность, адвокатская деятельность и оборот токенов: в Совете Республики одобрили важные законопроекты

Источник материала: ОНТ

Уголовная ответственность, адвокатская деятельность и оборот токенов. Сразу несколько важных законопроектов одобрили сегодня сенаторы.

Изменены кодексы по вопросам уголовной ответственности. С одной стороны идёт либерализация в отношении несовершеннолетних. С другой – по всей строгости придётся ответить за нарушения законодательства о персональных данных, массовых мероприятиях, за покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел и других лиц, которые выполняют общественные и должностные обязанности. Ряд нововведений и в сфере кибербезопасности: усиливается ответственность по отдельным экономическим преступлениям.

Сенаторы также одобрили законопроект об адвокатской деятельности. Государство усиливает контроль за работой таких специалистов и качеством услуг, которые они оказывают. Приняли к сведению члены Совета Республики и декрет Президента по обороту токенов. Цифровые активы в стране отныне будет регулировать Парк высоких технологий.

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