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Уголовная ответственность, адвокатская деятельность и оборот токенов: в Совете Республики одобрили важные законопроекты

07.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уголовная ответственность, адвокатская деятельность и оборот токенов: в Совете Республики одобрили важные законопроекты

Уголовная ответственность, адвокатская деятельность и оборот токенов. Сразу несколько важных законопроектов одобрили сегодня сенаторы. 

Изменены кодексы по вопросам уголовной ответственности. С одной стороны идёт либерализация в отношении несовершеннолетних. С другой – по всей строгости придётся ответить за нарушения законодательства о персональных данных, массовых мероприятиях, за покушение на жизнь сотрудников органов внутренних дел и других лиц, которые выполняют общественные и должностные обязанности. Ряд нововведений и в сфере кибербезопасности: усиливается ответственность по отдельным экономическим преступлениям. 

Сенаторы также одобрили законопроект об адвокатской деятельности. Государство усиливает контроль за работой таких специалистов и качеством услуг, которые они оказывают. Приняли к сведению члены Совета Республики и декрет Президента по обороту токенов. Цифровые активы в стране отныне будет регулировать Парк высоких технологий. 

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Уголовная ответственность, адвокатская деятельность и оборот токенов. Сразу несколько важных законопроектов одобрили сегодня сенаторы.  Изменены кодексы по...
 
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