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В Гатово почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Источник материала: ОНТ
Место скорби, которое объединяет поколения. Память погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня почтили на воинском захоронении в Гатово под Минском.
Более 40 лет назад мемориал здесь создали студенты Минского лингвистического университета. С тех пор они взяли шефство над братскими захоронениями и ежегодно встречаются в Гатово в преддверии Дня Победы. Студенты нынешние и прошлых лет вместе возложили цветы к мемориалу.
Такие встречи – это ещё и возможность пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится всё меньше, а потому каждого стараются окружить заботой и вниманием.
Студенты и местные школьники вручили ветеранам подарки, а также подготовили праздничный концерт.
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Место скорби, которое объединяет поколения. Память погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня почтили на воинском захоронении в Гатово под Минском. Более...
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