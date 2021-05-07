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В Гатово почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

07.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гатово почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны

Место скорби, которое объединяет поколения. Память погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня почтили на воинском захоронении в Гатово под Минском.

Более 40 лет назад мемориал здесь создали студенты Минского лингвистического университета. С тех пор они взяли шефство над братскими захоронениями и ежегодно встречаются в Гатово в преддверии Дня Победы. Студенты нынешние и прошлых лет вместе возложили цветы к мемориалу.

Александр Пониматко, декан переводческого факультета Минского государственного лингвистического университета: «Говорят, что понимание и осознание исторических событий приходит с возрастом. Не соглашусь, потому что 47 лет назад, когда мы строили этот памятник, мы очень четко понимали, для чего мы здесь, что мы делаем. Мы каждый год приезжаем сюда, чтобы ещё раз отдать дань уважения».

Такие встречи – это ещё и возможность пообщаться с ветеранами Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится всё меньше, а потому каждого стараются окружить заботой и вниманием.

Владимир Милевич, ветеран Великой Отечественной войны: «Хорошо, что ещё есть ветераны, которые помнят, знают, которые могут передать свой опыт, когда тебя понимают, когда встречают тебя… Боль проходит, но память остаётся».

Студенты и местные школьники вручили ветеранам подарки, а также подготовили праздничный концерт.   

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Место скорби, которое объединяет поколения. Память погибших в годы Великой Отечественной войны сегодня почтили на воинском захоронении в Гатово под Минском. Более...
 
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