Александр Лукашенко созвонился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Источник материала: ОНТ

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александр Лукашенко с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Партнёры обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Цель известна – увеличение товарооборота до полутора миллиардов долларов.

Что важно – с обеспечением торгового баланса. Президенты готовы содействовать реализации этих планов. Помочь может инвестиционный форум. Его организация сейчас в стадии проработки. Главы государств обменялись мнениями и по актуальным вопросам международной повестки дня, а также региональной проблематике. Ну, и борьба с пандемией – куда без неё? Александр Лукашенко, в том числе рассказал Эрдогану о производстве в Беларуси собственной вакцины.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram