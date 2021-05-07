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Александр Лукашенко созвонился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

07.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко созвонился с Реджепом Тайипом Эрдоганом

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александр Лукашенко с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Партнёры обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Цель известна – увеличение товарооборота до полутора миллиардов долларов.

Что важно – с обеспечением торгового баланса. Президенты готовы содействовать реализации этих планов. Помочь может инвестиционный форум. Его организация сейчас в стадии проработки. Главы государств обменялись мнениями и по актуальным вопросам международной повестки дня, а также региональной проблематике. Ну, и борьба с пандемией – куда без неё? Александр Лукашенко, в том числе рассказал Эрдогану о производстве в Беларуси собственной вакцины. 

Фото: БЕЛТА

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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александр Лукашенко с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Партнёры обсудили торгово-экономическое...
 
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