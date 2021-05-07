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Беларусь завоевала в вольной борьбе путевку на Олимпиаду в Токио

07.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь завоевала в вольной борьбе путевку на Олимпиаду в Токио

В Софии проходит заключительный отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио. На счету сборной Беларуси – ещё одна лицензия.

В вольной борьбе путёвку на Олимпиаду завоевал представитель нашей команды Магомедхабиб Кадимагомедов, который вышел в финал соревнований в весовой категории до 74-х килограммов. За золотую медаль турнира он сразится с украинцем Василием Михайловым. Поединок пройдёт сегодня.

Завершится отборочный турнир в воскресенье (путёвку на Олимпиаду получают финалисты соревнований). На счету сборной Беларуси уже восемь олимпийских лицензий из 18 возможных.

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В Софии проходит заключительный отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио. На счету сборной Беларуси – ещё одна лицензия. В вольной борьбе путёвку на...
 
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