|
Беларусь завоевала в вольной борьбе путевку на Олимпиаду в Токио
Источник материала: ОНТ
В Софии проходит заключительный отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио. На счету сборной Беларуси – ещё одна лицензия.
В вольной борьбе путёвку на Олимпиаду завоевал представитель нашей команды Магомедхабиб Кадимагомедов, который вышел в финал соревнований в весовой категории до 74-х килограммов. За золотую медаль турнира он сразится с украинцем Василием Михайловым. Поединок пройдёт сегодня.
Завершится отборочный турнир в воскресенье (путёвку на Олимпиаду получают финалисты соревнований). На счету сборной Беларуси уже восемь олимпийских лицензий из 18 возможных.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Софии проходит заключительный отборочный турнир на Олимпийские игры в Токио. На счету сборной Беларуси – ещё одна лицензия. В вольной борьбе путёвку на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)