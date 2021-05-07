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Гороскоп на май 2021 | Телец
Источник материала: ОНТ
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Тельцам, рассказывает
Может ли вас остановить хоть что-нибудь? В этом месяце вы войдете в период карьерного роста, а еще станете перед выбором: высокий пост и груз ответственности или же стабильная, но низкооплачиваемая должность. Вы обладаете природным чутьем, и оно подсказывает вам, что миру нужно еще время, чтобы оправиться от серьезных потрясений. Попробуйте проявить смелость и пойти на риск.
Фото: 5sfer.com
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Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Тельцам, рассказывает Elle. Может ли вас остановить хоть что-нибудь?...
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