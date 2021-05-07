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Гороскоп на май 2021 | Овен
Источник материала: ОНТ
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Овнам, рассказывает
Проанализировав все возможные пути, вы поняли, что самый верный – только вперед. Пора смириться со всеми жизненными переменами и начать новую главу истории. Вы привыкли идти не мелкими шагами, а делать все и сразу. Ваши близкие наблюдают за вами с удивлением, а вы в это время полностью отдаетесь своей жизни и новому пути.
Фото: 5sfer.com
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Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Овнам, рассказывает Elle. Проанализировав все возможные пути, вы...
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