Гороскоп на май 2021 | Рыбы

Источник материала: ОНТ

Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Рыбам, рассказывает Elle .

Спустя более чем десять лет Юпитер возвращается в ваш знак, а это значит, что май принесет вам удачу! Именно в этом месяце вы сможете осуществить задуманное с большей вероятностью, чем в любой другой месяц текущего года. И не переживайте, что вам не хватит сил или времени – у вас обязательно все получится!





Фото: 5sfer.com

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