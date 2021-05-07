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Гороскоп на май 2021 | Рыбы
Источник материала: ОНТ
Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Рыбам, рассказывает
Спустя более чем десять лет Юпитер возвращается в ваш знак, а это значит, что май принесет вам удачу! Именно в этом месяце вы сможете осуществить задуманное с большей вероятностью, чем в любой другой месяц текущего года. И не переживайте, что вам не хватит сил или времени – у вас обязательно все получится!
Фото: 5sfer.com
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Последний весенний месяц принесет нам теплую погоду и позитивные перемены в жизни. Что сулит май Рыбам, рассказывает Elle. Спустя более чем десять лет Юпитер...
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