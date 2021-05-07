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Макей: руководство Беларуси никогда не допускало, чтобы памятники в нашей стране были разрушены
Источник материала: ОНТ
Беларусь в ожидании Дня Победы. Тысячи человек несут цветы к памятникам воинской славы по всей стране.
Свою благодарность за победу и право на мирную жизнь сегодня выразили и сотрудники Министерства иностранных дел. В последнее время за рубежом разворачивается кампания по дискредитации Великой Отечественной и искажению фактов Второй мировой войны в целом. Советского солдата представляют оккупантом и поработителем, сносят памятники воинской славы, оскверняют мемориалы погибшим защитникам не только в Европе, но и в бывших союзных республиках.
Отдать дань уважения и поклониться памятникам или живым свидетелям Великой Отечественной войны в эти дни может каждый. Но главная и общая задача для нас и будущих поколений – сохранение истинной памяти и неповторение войны.
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Беларусь в ожидании Дня Победы. Тысячи человек несут цветы к памятникам воинской славы по всей стране. Свою благодарность за победу и право на мирную жизнь сегодня...
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