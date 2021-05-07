«Это такой ужас, на нем не было ни одного сантиметра без крови». Сосед рассказал, как 12-летний Рома Когодовский выносил младшего брата из огня

Источник материала: ОНТ

У героических поступков нет ни границ, ни времени, ни возраста. Эта история, прогремевшая на всю страну, не оставила равнодушным никого. История про 12-летнего мальчика, который готов был пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти жизнь младшему брату. История, в которой счастливый конец обязан наступить. Когда в это верят миллионы, иначе и быть не может.

Юный герой глазами родных и чужих людей в эксклюзивном материале программы

Тот роковой вечер начался с тревожного звонка в МЧС. Внутри горящего дома двое детей – братья 12 и полутора лет. И старший, рискуя жизнью, выносит младшего из огня. Первым о пожаре узнает сосед. Александр рассказывает об отчиме старшего мальчика. Он, как обычно, уехал в соседний посёлок, забрать маму детей с работы. И буквально через несколько минут дом вспыхнет. Мужчина, не раздумывая, бросится на помощь. Он же позвонит родителям мальчиков. Малыша отнесет соседке. Сам же останется с Ромой. Ждать скорую.

Позже врачи скажут: обожжено более 60% тела, порезаны руки и лицо. К приезду родителей, Рома уже был под контролем медиков. Мать отправится к младшим детям – всего в семье трое мальчиков, отчим останется со старшим. О горящем доме в тот момент думали меньше всего.

Мать мальчиков до сих пор не отошла от шока. Её супруг благодарит всех, кого судьба Ромы не оставила равнодушными, за двоих. Но в первую очередь, конечно же, самого Рому.

Героический поступок мальчика вызвал огромный общественный резонанс. Сначала подключились социальные сети. Чуть позже акцию #РомаЖиви подхватила вся страна.

Учитель по любимому предмету – физкультуре, позже признается: он пишет стихотворение про подвиг своего ученика. Одноклассники тоже с нетерпением ждут возвращения Романа в школу.

Сейчас за Рому «дышит» аппарат. Сразу после трагедии вертолётом мальчика доставили в Республиканский ожоговый центр. Маленький герой, по-прежнему, в реанимации. Он уже перенёс несколько операций. Но это лишь только начало на пути к выздоровлению.

У врачей, как и у следователей, не принято загадывать наперёд. Сейчас важна планомерность. Поэтому и о причине возгорания дома говорить пока слишком рано.

Лучшие врачи Беларуси и их российские коллеги сражаются за жизнь мальчика, которой он рискнул ради жизни своего брата. А миллионы белорусов продолжают верить: маленький герой, совершивший такой взрослый поступок, обязательно поправится и вернётся в новый дом. К маме с папой и к младшим братьям. Которые теперь тоже хотят стать такими же отважными, как Рома.

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