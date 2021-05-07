|
Макей: Если будут введены новые санкции, Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса
Источник материала: ОНТ
Беларусь может предпринять ответные меры против европейского бизнеса в случае новых санкций. Об этом
Глава МИД Беларуси сообщил, что поражается цинизму и ненависти к белорусам. Он отметил, что внимательно изучает заявления, которые утверждают, что эти санкции помогут в борьбе с «режимом», и на уровень жизни обычных белорусов не повлияют.
Владимир Макей подчеркнул: подобные вещи не могут остаться без ответа.
Глава МИД Беларуси отметил, что ответные меры на случай новых санкций уже отработаны, остается ждать решений западных партнеров.
Фото: БЕЛТА, архив
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Макей: Если будут введены новые санкции, Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса
Беларусь может предпринять ответные меры против европейского бизнеса в случае новых санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 7...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)