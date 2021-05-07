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Макей: Если будут введены новые санкции, Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса

07.05.2021 19:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей: Если будут введены новые санкции, Беларусь может принять ответные меры против европейского бизнеса

Беларусь может предпринять ответные меры против европейского бизнеса в случае новых санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 7 мая, общаясь с прессой. 

Глава МИД Беларуси сообщил, что поражается цинизму и ненависти к белорусам. Он отметил, что внимательно изучает заявления, которые утверждают, что эти санкции помогут в борьбе с «режимом», и на уровень жизни обычных белорусов не повлияют.

Владимир Макей подчеркнул: подобные вещи не могут остаться без ответа.

Глава МИД Беларуси отметил, что ответные меры на случай новых санкций уже отработаны, остается ждать решений западных партнеров. 

Фото: БЕЛТА, архив

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Беларусь может предпринять ответные меры против европейского бизнеса в случае новых санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 7...
 
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