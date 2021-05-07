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ВОЗ разрешила китайскую вакцину Sinopharm для экстренного использования
07.05.2021 19:35 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 мая – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения внесла китайскую вакцину Sinopharm в список рекомендуемых, об этом говорится в заявлении ВОЗ, которое опубликовано в пятницу.
"Сегодня ВОЗ включила вакцину Sinopharm от COVID-19 в список рекомендованных для экстренного использования во всем мире", - сообщает ВОЗ.
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Специалисты изучили препарат и рекомендовали его для людей в возрасте старше 18 лет, а вот пожилым ее пока не рекомендуют.
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