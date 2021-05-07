В центре Минска 9 мая перекроют движение

Источник материала: Onliner

В Минске 9 мая, как обычно, в центре города планируются мероприятия ко Дню Победы, а значит, и перекрытие улиц, сообщает ГАИ Минска. Тем, кто собирается на мероприятия, советуют пользоваться общественным транспортом, а не личным авто.

С 7:00 до окончания праздничных мероприятий, которые будут проходить в первой половине дня на площади Победы, вводится временное ограничение движения транспорта, за исключением общественного, по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, а также на улице Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. С 9:00 движение всех видов транспорта полностью закроют.

При проведении вечерних мероприятий с 18:00 на указанных участках улиц снова закроют движение личного автотранспорта, а с 19:00 — и общественного.

ГАИ призывает на это время отказаться от поездок на личных автомобилях и для посещения праздничных мероприятий воспользоваться общественным транспортом.