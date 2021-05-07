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Глава «Альфа-Банка» Валерий Смоляк не прошел аттестацию в Нацбанке

07.05.2021 19:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Председатель правления «Альфа-Банка» Валерий Смоляк и член правления Константин Застольский не прошли аттестацию в Нацбанке, говорится в сообщении на сайте регулятора.

Глава «Альфа-Банка» Валерий Смоляк не прошел аттестацию в Нацбанке

Топ-менеджеры коммерческого банка признаны «не соответствующими квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации», которые предъявляются Нацбанком к руководящим работникам коммерческого банка.

Как пояснили БелаПАН представители банковского сектора, фактически это означает, что Смоляк и Застольский должны быть исключены из состава правления коммерческого банка.

В свою очередь в Нацбанке отметили, что согласно законодательству кандидаты, не прошедшие аттестацию, могут быть вновь к ней допущены «после устранения причин, послуживших основанием» для не аттестации. При этом регулятор не пояснил причины, которые привели к принятому решению.

«Исполнение обязанностей руководителя банка в случае освобождения его от должности (увольнения, перевода) или временного отсутствия может быть возложено на лиц, прошедших оценку соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующей должности, либо на заместителя руководителя на срок не более одного года», — говорится в комментарии Нацбанка.

ЗАО «Альфа-Банк» входит в первую десятку банков Беларуси по величине активов. Основан в 1999 году, с 2008 года входит в консорциум «Альфа-Групп», которому принадлежат банки на территории России, Беларуси, Казахстана, Украины и Нидерландов.

 
 
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Председатель правления «Альфа-Банка» Валерий Смоляк и член правления Константин Застольский не прошли аттестацию в Нацбанке, говорится в сообщении на сайте...
 
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