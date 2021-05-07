В Минтруда рассказали о ежемесячных выплатах ветеранам ВОВ. Сравнили их с другими странами бывшего СССР

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал заявление Минтруда о том, что единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной к 9 Мая, в этом году не предусмотрено. По его словам , в Беларуси для ветеранов есть «три выплаты ежемесячно и разовые есть выплаты», и эти разовые выплаты они обязательно получат. В Минтруда добавили , что ежемесячные выплаты к пенсии ветеранам ВОВ суммарно составляют от 273 до 410 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие ежемесячные выплаты получают ветераны ВОВ в некоторых других странах бывшего СССР.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минтруда сообщают , что ежемесячные выплаты к пенсии ветеранам Великой Отечественной войны (инвалидам и участникам войны) в Беларуси составляют от 273 до 410 рублей. В ведомстве уточняют, что ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от последствий войны к получаемой пенсии предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата. Также есть ежемесячная возрастная доплата к пенсии и ежемесячная надбавка за уход, добавляют в Минтруда.

«Суммарный размер ежемесячной выплаты к пенсии (в виде повышения, возрастной доплаты, надбавки на уход) инвалидам и участникам войны на 1 мая текущего года составляет: 410 рублей — инвалидам войны I группы, 376 рублей — инвалидам войны II группы, 273 рублей — инвалидам войны III группы и участникам войны», — уточняют в Минтруда.

По данным ведомства, в мае этого года средняя пенсия по возрасту инвалидов войны составляет 832 рубля. К примеру, у инвалидов I группы — 985 рублей, инвалидов II группы — 940 рублей, инвалидов III группы — 690 рублей. Средняя пенсия по возрасту участников войны — 690 рублей.

«В 2021 году расходы на пенсионные выплаты для ветеранов войны и граждан, пострадавших от последствий войны, составят порядка 104 миллиона рублей (включая вышеуказанные надбавки и повышения)», — сообщают в Минтруда.

В ведомстве также заявили , что в этом году на соцуслуги ветеранам Великой Отечественной войны и пострадавшим от последствий войны намерены направить больше 6 миллионов рублей.

В России существует федеральная ежемесячная выплата участникам ВОВ. Инвалиды войны получают 3088 российских рублей (примерно 106 белорусских) в месяц, участники ВОВ — 2316 рублей (79 белорусских), ветераны боевых действий, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» — 1699 рублей (58 белорусских). Некоторые категории участников ВОВ получают ежемесячную выплату в размере 927 рублей (21,5 белорусских). К ним относятся, например, военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, лица, работавшие в тот же период на объектах противовоздушной обороны или строительстве оборонительных сооружений и так далее.

В Пенсионном фонде России сообщают, что средняя пенсия у участника войны на данный момент составляет 42 000 рублей (1436 белорусских), инвалиды получают в среднем 32 600 рублей (1115 рублей).

В Казахстане, по состоянию на 1 мая, средний размер совокупный размер всех получаемых социальных выплат для участников ВОВ с учетом пенсии составляет 182 851 тенге (1086 рублей). С учетом того, что средний размер пенсии в Казахстане составляет 100 308 тенге (596 рублей), размер доплаты участникам ВОВ равен примерно 82 543 тенге (490 рублей). Доплата инвалидам ВОВ составляет примерно 87 743 тенге (596 рублей), для тружеников тыла в годы ВОВ — порядка 19 804 тенге (118 рублей).

В Украине участники ВОВ получают надбавки к пенсии, привязанные к размеру бюджета прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Например, участники военных действий получают 25% величины этого бюджета прожиточного минимума (сейчас — 442 гривны, или 41 рубль), участники военных действий, которым исполнилось 85 лет и больше — 50% (884 гривны, или 82 рубля), инвалидам войны — от 30% до 50% в зависимости от группы (от 231 до 884 гривен, или от 21 до 82 рублей).

В Кыргызстане ветераны ВОВ получают пожизненную президентскую стипендию в размере 10 000 сомов (299 рублей) в месяц, а также еще 7000 сомов (209 рублей) в качестве компенсации льгот.

В Армении ежемесячная почетная выплата ветеранам ВОВ составляет 100 000 драмов (487 белорусских рублей). В прошлом году в парламенте Армении было предложено удвоить эту выплату, однако в итоге это предложение обсуждать не стали .

В Азербайджане ежемесячную выплату получают участники ВОВ, а также те, кто был награжден медалью «За оборону Ленинграда» или нагрудным знаком «Жителю блокадного Ленинграда. С этого года она составляет 300 манатов (447 белорусских рублей).

В Грузии ветераны ВОВ каждый месяц получают выплату в размере 180 лари (132 рубля), плюс еще 44 лари (32 рубля) в качестве субсидии на оплату бытовых услуг.