Дождались. В Беларусь приходит тепло













В субботу, 8 мая, погодные условия в Республике будут еще определять прохладными неустойчивыми воздушными массами. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Северо-западный порывистый ветер, днем местами, сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6, по юго-востоку до +9; днем +7..+12. Атмосферное давление будет расти, сообщает Белгидромет.





В воскресенье, 9 мая, погоду в Республике определит область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+4, на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3, температура воздуха днем от +11 по северо-востоку до +18 по юго-западу страны.



