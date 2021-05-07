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Дождались. В Беларусь приходит тепло
Источник материала: Партизан
Для тех, кто уже не надеялся дождаться теплой погоды хорошие новости. Начиная с 9 мая в Беларуси начнет теплеть и температура превысит 20 градусную отметку.
В субботу, 8 мая, погодные условия в Республике будут еще определять прохладными неустойчивыми воздушными массами. Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Северо-западный порывистый ветер, днем местами, сильный порывистый. Температура воздуха ночью +1..+6, по юго-востоку до +9; днем +7..+12. Атмосферное давление будет расти, сообщает Белгидромет.
В воскресенье, 9 мая, погоду в Республике определит область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью +1..+4, на почве и местами в воздухе заморозки 0..-3, температура воздуха днем от +11 по северо-востоку до +18 по юго-западу страны.
В понедельник, 10 мая, на территорию Беларуси начнет распространяться теплый воздух с юго-запада Европы. Наконец установится теплая погода. Синоптики обещают небольшую облачность, без осадков. Ветер южный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +1..+8, по юго-востоку местами заморозки 0..-2; днем +18..+24, в западных районах до +26,
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Для тех, кто уже не надеялся дождаться теплой погоды хорошие новости. Начиная с 9 мая в Беларуси начнет теплеть и температура превысит 20 градусную отметку.
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