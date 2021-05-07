Кузнецов: «Фактор ветеранов просто списали со счетов»

Источник материала: Салiдарнасць

Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов – о планомерной замене реальности.

– В соцсетях и многие обсуждают вопиющий факт того, что белорусским ветеранам в этом году не будет выплат, – пишет Петр Кузнецов. – Нет, конечно, до Туркменистана, где стариков обязали сдать деньги на подарки, которые будут им выданы от имени резидента, мы еще не дотянули. Но все это сродни расхожему мему: «А что, так можно было?»

Действительно ли государство так обеднело, или причина несколько в другом?

Все достаточно банально: фактор ветеранов, как живых носителей реальной памяти о войне, просто списали со счетов. Выбросили за ненадобностью из самой мешанины понятий, которую у нас почему-то называют «государственной идеологией».

Нынешний режим очень старается изо всех сил отождествить с Победой именно себя. Празднуется этот день под красно-зеленым флагом, который почему-то называют «флагом Победы», хотя в то время никаким зеленым там и не пахло, а само полотнище появилось лишь в 1951-м за авторством художника, рисовавшего портреты Гитлера. Придумали какие-то яблоневые банты, Лукашенко заявлял, что у него на фронте погиб отец, а Шуневич наряжался в форму НКВД.

В их исполнении именно они объявлены победителями, зато вся Европа – наследниками фашизма, который, мол, поддерживая сейчас перемены в Беларуси, пытается взять реванш. Это вот Польша, которая была под нацистской оккупацией на два года больше Беларуси, Франция, Великобритания, да почти вся Европа, которая боролась с Гитлером – «наследники фашизма».

А послу Словакии, которая была союзником рейха, Лукашенко сказал, что мы, дескать, в одних окопах воевали. Не имеет значения, кто, где и с кем, «мы» – победители, «они» – фашисты.

Причем здесь ветераны, скажете вы? В нулевые годы в Минске проспекты Скорины и Машерова переименовали в безликие «Независимости» и «Победителей» и мало кто понял, что к чему. Дошли только самые прозорливые: так из народной памяти убирается само представление о том, что были в его истории герои, не принадлежавшие к этому режиму.

Когда лишали всех льгот и, соответственно, признания, белорусских ликвидаторов ЧАЭС, которые одни на постсоветском пространстве остались в таком плачевном положении, многие тоже думали, что дело только в деньгах.

Практически забыты «афганцы» и мало кто задумывается о том, почему так происходит, всем удобнее думать, что «не мы их на войну посылали».

Зато в Национальном аэропорту я однажды смотрел с большого экрана пропагандистский ролик, в котором в одном видеоряду с дворцами и замками была библиотека и какие-то ледовые дворцы, а буквенный ряд сообщал, что процветания Беларусь достигла в период Независимости, которая длится аж с 1994 года. С 1994-го, понимаете? Не с 1991-го, а с 1994-го.

На Ютубе сейчас крутится рекламный ролик, в котором в заставке проводится один ряд между Победой над фашизмом в 1945-м и «победой» над «реваншем фашизма» в 2020-м. То есть себя они уже вполне объявляют победителями и, конечно, в ситуации, когда реальных ветеранов остался мизер и уже мало кто помнит, кто в действительности и с кем воевал – зачем они, собственно, нужны? Так же, как и «чернобыльцы», как и «афганцы», как и Скорина, и Машеров – все те, кто делал историю белорусского народа до 1994 года.

Идет планомерная замена реальности и в конце концов мы, если не остановим все это, придем к тому, что 9 мая они на полном серьезе будут маршировать с медалями, полученными за подавление мирных людей и ложь об этом. Под красно-зелеными «флагами победы», к реальной победе не имеющими никакого отношения.

Все помнят фразу о том, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Только вот дела говорят лучше слов.

В стране, в которой с экранов телевидения звучат восхваления «порядка» с виселицами и расстрелами, а убийства, пытки и избиения признаны нормальным методом решения политических вопросов, все здравомыслящие отлично понимают, где на самом деле фашизм.