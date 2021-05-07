Источник материала: Onliner

Троих мужчин обвиняли в противоправных действиях в отношении сотрудников ГАИ. Среди обвинений называлось и покушение на убийство сотрудника ОВД. Согласно официальной версии, все началось с погони за «бесправником», а закончилось обливанием бензином и выстрелами. Сегодня стало известно, каков вердикт по этому делу.

«Утром 29 августа 2020 года инспекторы несли службу в поселке Краснополье. Внимание милиционеров привлек Volkswagen Passat, около которого находилась компания молодых людей, — такова официальная версия СК. — При проверке по базе было установлено, что владелец автомобиля лишен прав. После того как один из участников компании сел за руль и начал движение, сотрудники ГАИ стали преследовать автомобиль для проверки документов.

Сотрудники неоднократно требовали остановить машину с использованием проблесковых маячков и громкоговорящего устройства, — сообщал Следственный комитет. — Однако водитель демонстративно игнорировал законные требования сотрудников ГАИ, увеличивая скорость движения автомобиля до 150 км/ч, выезжал на полосу встречного движения, препятствуя таким образом обгону. Мужчина несколько раз демонстрировал в окно оскорбительные жесты, а из заднего окна пассажиры автомобиля стали выбрасывать бутылки в направлении служебного авто».

Далее события, по официальной версии, развивались следующим образом: «Вблизи поселка Новое Житье Краснопольского района 26-летний водитель, не справившись с управлением, съехал с дороги на обочину. В авто также были два пассажира — 28-летняя женщина и 33-летний мужчина. Сотрудники приняли меры к задержанию нарушителя, однако водитель и его пассажиры стали вести себя агрессивно и применили насилие в отношении милиционеров. Автомобилист достал из багажника канистру с бензином, попытался облить служебный автомобиль и поджечь при помощи зажигалки. Однако свой преступный умысел довести до конца не смог по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку один из милиционеров своевременно отреагировал и отогнал автомобиль на безопасное расстояние. После этого обвиняемый облил бензином одного из сотрудников ГАИ и, удерживая в руке зажженную зажигалку в непосредственной близости от потерпевшего, высказывал угрозы сожжения заживо. В это время 33-летний мужчина пытался вырвать из рук сотрудника табельное оружие. Не остановили нападавших и девять предупредительных выстрелов из табельного оружия, произведенные сотрудниками».





«В итоге для пресечения противоправных действий один из милиционеров совершил два прицельных выстрела по ногам обвиняемых, — утверждали следователи. — После чего сотрудники вызвали скорую помощь, сообщили о применении табельного оружия и оказали первую помощь нападавшим. Все трое фигурантов находились в состоянии алкогольного опьянения. В крови водителя Volkswagen обнаружено 2,45 промилле. В зависимости от роли каждого фигуранта уголовного дела в совершенном преступлении следователями предъявлено обвинение. В отношении мужчин применена мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под домашним арестом».





По словам следователей, свою вину обвиняемые признали частично и на протяжении всего следствия во избежание ответственности выдвигали различные версии. Сообщается, что у сотрудников были множественные травмы.





Сегодня стало известно о решении суда. «Безработный 26-летний Дмитрий Ануфриев, который признан инициатором нападения, признан виновным в угрозе применения насилия в отношении сотрудника ОВД, покушении на умышленное уничтожение имущества, хищении огнестрельного оружия группой лиц путем разбоя и покушении на убийство сотрудника ОВД. Ему назначили 16 лет колонии строгого режима, — пишет 6tv.by. — 33-летний ИП Виктор Москалев, помимо сопротивления сотрудникам, считается виновным в хищении оружия группой лиц путем разбоя. Он приговорен к 10 годам колонии усиленного режима. Бывшей жене Дмитрия 28-летней Ирине Ануфриевой, работающей оператором ПЭВМ в краснопольской библиотеке, суд назначил 3,5 года ограничения свободы без направления в исправучреждение. С Ануфриева и Москалева решено взыскать компенсацию морального вреда. Сотрудник Моисейкин, который был облит бензином, должен получить 13 тыс. рублей от Ануфриева и 7 тыс. рублей от Москалева. Сотрудник Казакевич, получивший травмы, может рассчитывать на 1500 рублей от основного фигуранта и на 1000 рублей от второго мужчины».





«Как объясняли в суде обвиняемые, они думали, что за ними гонятся переодетые в милицейскую форму бандиты из России, — говорится в заметке. — Поэтому они начали оказывать сопротивление инспекторам. Водитель попытался облить бензином милицейскую Geely, а затем облил горючей жидкостью Моисейкина и стал требовать отдать ему табельный пистолет, угрожая зажечь зажигалку. В потасовке участвовала и Ирина, которая сдерживала Казакевича, чтобы тот не мог задержать ее бывшего мужа, с которым она продолжала жить вместе».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.