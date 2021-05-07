Правозащитники признали политзаключенным Александра Кордюкова, друга застреленного силовиком Геннадия Шутова

Источник материала: Салiдарнасць

Брестчанин стал 371-м в списке политических заключенных.





Александр Кордюков. Фото Белсат

Правозащитники признали жителя Бреста Александра Кордюкова политическим заключенным, о чем сообщается в совместном заявлении .

Напомним, Кордюков был осужден на 10 лет лишения свободы в феврале этого года. Его обвинили в сопротивлении с применением насилия, а также в покушении на убийство лица, в связи с осуществлением им служебной деятельности. Его друга Геннадия Шутова, погибшего в результате огнестрельного ранения в голову, посмертно признали виновным.

При этом потерпевшими признали военнослужащих из Марьиной Горки – капитана сил специальных операций Романа Гаврилова и прапорщика Арсения Голицына. Выстрел Гаврилова стал смертельным для Шутова.

По состоянию на 7 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 371 человек.