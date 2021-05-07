|
Правозащитники признали политзаключенным Александра Кордюкова, друга застреленного силовиком Геннадия Шутова
07.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Брестчанин стал 371-м в списке политических заключенных.
Александр Кордюков. Фото Белсат
Правозащитники признали жителя Бреста Александра Кордюкова политическим заключенным, о чем сообщается в
Напомним, Кордюков
При этом потерпевшими признали военнослужащих из Марьиной Горки – капитана сил специальных операций Романа Гаврилова и прапорщика Арсения Голицына. Выстрел Гаврилова стал смертельным для Шутова.
По состоянию на 7 мая в Беларуси признаны политическими заключенными 371 человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники признали политзаключенным Александра Кордюкова, друга застреленного силовиком Геннадия Шутова
Брестчанин стал 371-м в списке политических заключенных.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)