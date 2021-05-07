Банки обязали обслуживать клиентов с биометрическими паспортами, но сами паспорта еще не выдают













А отчитаться о готовности надо до 10 августа 2021 года:





пишет InfoBank. "В целях дальнейшего совершенствования порядка документирования населения Республики Беларусь, осуществления административных процедур и оказания услуг населению в условиях формирования электронного правительства и цифровой экономики президентом Республики Беларусь подписан Указ от 16.03.2021 №107 ”О биометрических документах“ (далее – Указ),InfoBank.





В связи с этим просим обеспечить соответствующую инфраструктуру для обслуживания клиентов с использованием биометрических документов, удостоверяющих личность, и до 10.08.2021 проинформировать Национальный банк о готовности к такому обслуживанию".





рассказывал : ввести биометрические паспорта обещали на самом высоком уровне еще с 2019 года, но потом это решение постоянно откладывали. The Village Беларусь не раз: ввести биометрические паспорта обещали на самом высоком уровне еще с 2019 года, но потом это решение постоянно откладывали.





В тестовом режиме около сотни паспортов выдали еще в октябре 2020-го, но в начале 2021 года все остановилось, паспорта и карты не выдавали, и МВД не могло внятно сказать, когда же это произойдет.





В конце января 2021 года Лукашенко провел совещание и озвучил еще одну причину, по которой эти документы так и не ввели до сих пор, хотя обещали с 1 января. Оказывается, система защиты персональных данных реализована очень плохо.





А в середине марта Лукашенко подписал указ, по которому биометрические паспорта начнут выдавать с 1 сентября 2021 года.