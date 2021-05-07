﻿ Четверых белорусов арестовали в Германии. Они могли угонять дорогие BMW для поставок запчастей в Восточную Европу. 21.by
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Четверых белорусов арестовали в Германии. Они могли угонять дорогие BMW для поставок запчастей в Восточную Европу

07.05.2021 20:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Немецкая полиция во время расследования дела об угоне дорогих BMW вышла на международную группу, которая занималась разбором авто для поставок запчастей в Восточную Европу. Помимо четверых белорусов, задержаны литовец, украинец и немец. Подробности приводит полиция Саксонии.

Расследование случаев кражи автомобилей по всей Германии длилось год. Правоохранители выдвинули версию, что машины доставляют в город Вальдхайм, где их разбирают, чтобы продать запчасти на рынке Восточной Европы.

Четверых белорусов арестовали в Германии. Они могли угонять дорогие BMW для поставок запчастей в Восточную Европу

Во время обыска в одной из компаний предположения следователей подтвердились. Был найден недавно угнанный BMW X5 и множество запчастей от уже разобранных авто.

Предварительно установлено, что не менее семи украденных BMW были разобраны на территории компании. Однако реальное количество разобранных моделей BMW может быть во много раз больше, считают в полиции.

После обыска были задержаны трое человек, это граждане Литвы, Беларуси и Украины.

Практически одновременно с этим на трассе недалеко от Вальдхайма задержали немца и троих белорусов. У полиции есть подозрение, что они являются частью группы, которая участвовала в разборке авто.

 
 
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Немецкая полиция во время расследования дела об угоне дорогих BMW вышла на международную группу, которая занималась разбором авто для поставок запчастей в...
 
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