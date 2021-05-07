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В три лопаты. Смотрите, как в Сморгони боролись с большой лужей, которая мешала футболистам играть

07.05.2021 20:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу открыл матч в Сморгони, который проходил под дождем. Поле быстро набирало влагу, дренажная система не справлялась и стали образовываться лужи.

Особенно большая появилась на право краю поля, ближе к трибунам. Она сильно мешала игрокам и в перерыве работники стадиона попробовали от нее избавиться.

Смотрите, как это было.

Борьба не привела к заметному успеху. Осушить лужу не получилось. А матч завершился победой «Немана» над местной «Сморгонью».

Напомним, что «медведи» не по спортивному принципу попали в элиту, а их домашний стадион не сразу подготовили к играм в Высшей лиге.

Отметим, что практика чистки поля швабрами и лопатами — не нова и для топ-чемпионатов.


 
 
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Восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу открыл матч в Сморгони, который проходил под дождем.
 
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