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В три лопаты. Смотрите, как в Сморгони боролись с большой лужей, которая мешала футболистам играть
Источник материала: Tut.by
Восьмой тур
Особенно большая появилась на право краю поля, ближе к трибунам. Она сильно мешала игрокам и в перерыве работники стадиона попробовали от нее избавиться.
Смотрите, как это было.
Борьба не привела к заметному успеху. Осушить лужу не получилось. А матч завершился победой «Немана» над местной «Сморгонью».
Напомним, что «медведи» не по спортивному принципу попали в элиту, а их домашний стадион не сразу подготовили к играм в Высшей лиге.
Отметим, что практика чистки поля швабрами и лопатами — не нова и для топ-чемпионатов.
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Восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу открыл матч в Сморгони, который проходил под дождем.
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