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Лукашенко: Согласен на досрочные выборы президента в один день с США
07.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Повторные президентские выборы – при одном условии. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, что готов это сделать, если США официально объявят такую же процедуру у себя, передает телеканал «МИР 24».
Президент заявил, что подобные предложения от западных стран в последнее время звучат довольно часто. При этом напомнил, как проходили выборы в самой Америке, а также о действиях полиции во время штурма Капитолия. И тишину со стороны Европы.
Ответил президент и на громкое заявление со стороны Германии. Якобы в немецкую прокурату поступило обращение с призывом судить лично Лукашенко за преступления против человечности. Там считают, что во время несанкционированных митингов после выборов силовики превышали свои полномочия.
«Они наследники тех поколений, которые развязали против нас войну, 30 миллионов как минимум убили. И они меня хотят судить там! Ну, пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну, вот за что. Так и у них же руководство вроде должно защищать своих людей», –сказал белорусский лидер.
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