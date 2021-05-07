Лукашенко: Согласен на досрочные выборы президента в один день с США

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Повторные президентские выборы – при одном условии. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал журналистам, что готов это сделать, если США официально объявят такую же процедуру у себя, передает телеканал «МИР 24».

Президент заявил, что подобные предложения от западных стран в последнее время звучат довольно часто. При этом напомнил, как проходили выборы в самой Америке, а также о действиях полиции во время штурма Капитолия. И тишину со стороны Европы.

«Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы. Я без труда не могу представить, чтобы мы по почте голосовали. Нас бы исполосовали, нас бы просто порезали и порвали. А у них это можно. И мы же до сих пор от Европейского союза ждем заключения по действиям в Америке. Почему же европейцы – такие демократы – молчат? Потому что у самих рыльце в пушку. Это не двойные стандарты. Идет война – на удушение, на то, чтобы удавить, убить, и чтобы мы никогда не подняли голову», – заявил Лукашенко.

Ответил президент и на громкое заявление со стороны Германии. Якобы в немецкую прокурату поступило обращение с призывом судить лично Лукашенко за преступления против человечности. Там считают, что во время несанкционированных митингов после выборов силовики превышали свои полномочия.

«Они наследники тех поколений, которые развязали против нас войну, 30 миллионов как минимум убили. И они меня хотят судить там! Ну, пусть бы Великобритания уже там выступила, Америка, Франция, в коалиции же были. Но не наследники фашизма. Они меня будут судить. Кто вы такие, чтобы меня судить? За то, что я защищаю вас и свою страну, вот за что. Так и у них же руководство вроде должно защищать своих людей», –сказал белорусский лидер.



Также Александр Лукашенко рассказал о ходе расследования по госперевороту и устранению президента. Задержанные сотрудничают со следствием. Глава государства пообещал, что белорусы еще много узнают о продолжении этого громкого дела.