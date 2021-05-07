Как белорусские сигареты оказываются в опломбированных вагонах с удобрениями? Версия

Источник материала: Салiдарнасць

Литовские и польские таможенники периодически обнаруживают белорусские сигареты в вагонах с удобрениями «Беларуськалия» и «Гродно Азота». Как они могут там оказаться? Могли ли производители удобрений не знать о контрабанде? Что думает по поводу этих случаев БЖД? TUT.BY попытался выяснить ответы на эти вопросы.





Польские пограничники совместно с налоговой службой перехватили партию почти 2,5 млн пачек сигарет. Их везли из Беларуси в железнодорожных контейнерах

30 апреля Таможенная служба Литвы обнаружила в одном из вагонов «Беларуськалия», который следовал в Клайпеду, 61 ящик сигарет. Стоимость контрабандного товара — 112 тысяч евро.

7 мая польские пограничники сообщили, что при проверке грузового поезда из Беларуси в трех контейнерах вместо минеральных удобрений и топливно-нагревательных элементов, заявленных в декларации, нашли около 2,5 млн пачек сигарет . В Польше отметили, что это самая крупная партия контрабандных сигарет в истории страны. Она оценивается почти в 10 млн долларов!

И это только факты последнего времени. Возникает вопрос: как сигареты могут попадать в вагоны с удобрениями, если они опломбировываются при отгрузке продукции на «Беларуськалии» и «Гродно Азоте»?

— Состав формируется на заводе. После загрузки вагоны опломбировываются и едут к заказчику, — говорит источник, знакомый с процессом поставок удобрений на «Гродно Азоте». — Чтобы сигареты попали в вагон, по идее, на территорию завода, через проверку на КПП, должна въехать фура с сигаретами [от соседней фабрики]. Кроме того, когда идет взвешивание, то людям будет понятно, что там не удобрения.

То есть как минимум в двух местах сотрудники предприятия должны быть в курсе дела. При этом всем остальным следует закрыть глаза на происходящее.

На «Гродно Азоте» опровергли наличие контрабандных схем.





Осенью 2020 года на территории «Гродно Азота» в одном из «зеленых» вагонов с удобрениями, следовавших в Литву, нашли около 45 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 51 тысячи рублей. Фото: УВД Гродно

Стоит отметить, осенью прошлого года на территории «Гродно Азота» в одном из «зеленых» вагонов с удобрениями, следовавших в Литву, нашли около 45 тысяч пачек сигарет белорусского производства на сумму более 51 тысячи рублей, говорилось в сообщении УВД Гродненского облисполкома.

Данную информацию администрация завода оперативно передала милиции, которая изъяла товар. Силовики начали проверку. О ее итогах получить информацию не удалось.

Опломбированные вагоны «Беларуськалия» с сигаретами также периодически попадаются на литовской таможне. Как выясняется, существует иная схема загрузки вагонов контрабандными сигаретами.

— Загрузить вагоны сигаретами можно где угодно, на любой сортировочной станции, на любой ночной остановке. В белкалиевских хопперах на редкость удобные и широкие люки, — рассказывает информированный источник.





Фото: Таможенная служба Литвы

В 2017 году крупную партию гродненских сигарет нашли в вагонах «Беларуськалия», которые прибыли для разгрузки в терминал БКТ в порту Клайпеды. («Беларуськалию» в БКТ принадлежит 30 процентов акций, остальные 70 процентов — у литовского бизнесмена Игоря Удовицкого.)

Гендиректор терминала Видмантас Дамбраускас уверял, что если бы сигареты находились под удобрениями, то было бы ясно, что их размещают на фабрике в Солигорске. А так они наверху.

— Раньше пломбы вешали на простой провод в вагонах. После того как несколько раз поймали контрабандистов, «Беларуськалий» стал опечатывать вагоны с помощью проволоки толщиной 10 миллиметров, — говорил Дамбраускас.

Однако более толстая проволока не остановила контрабандистов.

— Белорусы говорят, что пломбы [на вагонах, которые прибывают в Литву с сигаретами] поддельные. Да, вагоны выезжают с завода, но, бывает, стоят на станциях по полдня. На некоторых из таких станций темно, нет охраны, поэтому контрабандисты пользуются ситуацией. Мы не можем с этим бороться, — сказал глава БКТ.

Белорусская калийная компания является трейдером «Беларуськалия». Но в компании не в курсе, каким образом сигареты попадают в хопперы с удобрениями.

— Мы не располагаем информацией о том, как и где это может происходить по пути следования вагонов. Полагаем, что вопросами контрабанды должны заниматься соответствующие компетентные органы, — сказали TUT.BY в пресс-службе БКК.

Справедливости ради стоит сказать, что вагоны, в которых перевозятся калийные удобрения, принадлежат не трейдеру, а «Беларуськалию». Парк собственных вагонов насчитывает около 4000 единиц. Более того, у «Белкалия» имеется целое управление железнодорожных перевозок, которое регулирует процесс погрузки.

«На каждой точке погрузки имеются железнодорожные весы, позволяющие точно дозировать количество продукции, необходимое для загрузки в ж/д вагон в соответствии с тарой вагона с целью избегания перегруза, что может повлиять на безопасность движения, а также недогруза вагона, который влечет за собой невыполнение договорных обязательств перед покупателями», — говорится на сайте компании.

Получить комментарий в управлении железнодорожных перевозок ОАО «Беларуськалий» не удалось.

Перевозчиком грузов является Белорусская железная дорога (БелЖД). Контрабандные находки у этого госоператора случались не только в вагонах с удобрениями, но и с углем, щепой и прочими грузами.

— Досмотреть весь состав под 100 вагонов собственными силами им довольно проблематично. Обычно смотрят на целостность пломб. А бывает, времени не хватает даже на это, — говорят источники.

В пресс-службе БелЖД отказались от комментариев и посоветовали обратиться с запросом в правоохранительные органы. Получить комментарий в силовых структурах не удалось. Как только мы его получим, то опубликуем.