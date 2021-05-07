







Соловьев написал 5 мая в своем telegram-канале следующее: «Простите за настойчивость, но у меня вопрос к президенту Лукашенко: когда Вы признаете Крым российским?».





пишет u-f.ru. По мнению аналитиков канала «Минская Семибоярщина», вопрос ребром был поставлен журналистом не просто так. И он проливает свет на ситуацию с резким прекращением поставок нефти из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы,u-f.ru.





«В реальности всё до неприличия просто: российская нефть не пойдет на государственный НПЗ до тех пор, пока Лукашенко четко, громко и публично не ответит на единственный вопрос: чей Крым?», - считают эксперты.





По их мнению, Александр Лукашенко оказался в «нефтяном капкане», и времени на то, чтобы отреагировать, у него осталось совсем немного – до 20-22 мая. Аналитики заметили, что к этим датам завершается формирование графика прокачки нефти на июнь.





И выхода у Лукашенко всего два: либо «отрубить» все концы и полететь в «белорусский» санаторий в Крыму, либо начинать несанкционированный отбор транзитного российского «черного золота», заключили аналитики.