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ТГ-аналитики: Лукашенко попал в "Нефтяной капкан" России

07.05.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заявления «Белнефтехима» о незыблемости контрактов и прочих технических моментах ожидаемо оказались полным блефом. А очень жирную точку в многочисленных догадках и рассуждениях об истинных причинах внезапного полного майского «осушения» «Нафтана» поставил российский публицист и телеведущий Владимир Соловьев. Такое мнение высказали авторы одного из белорусских тг-каналов.



Соловьев написал 5 мая в своем telegram-канале следующее: «Простите за настойчивость, но у меня вопрос к президенту Лукашенко: когда Вы признаете Крым российским?».

По мнению аналитиков канала «Минская Семибоярщина», вопрос ребром был поставлен журналистом не просто так. И он проливает свет на ситуацию с резким прекращением поставок нефти из России на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, пишет u-f.ru.

«В реальности всё до неприличия просто: российская нефть не пойдет на государственный НПЗ до тех пор, пока Лукашенко четко, громко и публично не ответит на единственный вопрос: чей Крым?», - считают эксперты.

По их мнению, Александр Лукашенко оказался в «нефтяном капкане», и времени на то, чтобы отреагировать, у него осталось совсем немного – до 20-22 мая. Аналитики заметили, что к этим датам завершается формирование графика прокачки нефти на июнь.

И выхода у Лукашенко всего два: либо «отрубить» все концы и полететь в «белорусский» санаторий в Крыму, либо начинать несанкционированный отбор транзитного российского «черного золота», заключили аналитики.
 
 
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Заявления «Белнефтехима» о незыблемости контрактов и прочих технических моментах ожидаемо оказались полным блефом. А очень жирную точку в многочисленных...
 
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