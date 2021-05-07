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«Расторжение контракта — это уход навсегда»: Yara направит на «Беларуськалий» наблюдателя на полгода

07.05.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гендиректор норвежской компании вышел на связь со стачкомом солигорцев «Беларуськалия».

«Расторжение контракта — это уход навсегда»: Yara направит на «Беларуськалий» наблюдателя на полгода
Норвежская компания Yara — один из крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений и один из ключевых клиентов Белорусской калийной компании.

Yara стремилась достичь позитивных изменений через диалог с руководством Белорусской калийной компании и «Беларуськалия», после того как стачком «Беларуськалия» обратился к норвежской компании с просьбой не подписывать контракт до выполнения руководством предприятия выдвинутых стачкомом требований пишет НН.

— На днях по видеосвязи состоялась встреча с генеральным директором Yara Свейном Торе Холзетером при участии корпоративного представителя компании Гейра А. Сундбо, — рассказал «Народной Воле»лидер стачкома ОАО «Беларуськалий» Анатолий Бокун. — Это, кстати, была инициатива норвежской стороны.

Мы проинформировали норвежцев о событиях, которые происходили с участниками забастовки после 1 марта (в тот день была предыдущая видеосвязь), а гендиректор Yara сообщил нам новость: их представителя решено делегировать в Солигорск. На «Беларуськалии» он будет находиться и мониторить ситуацию около полугода.

Следует отметить, что представители норвежской компании уже проводили на предприятии аудит системы охраны труда, и я попросил показать нам результаты проверки. Пока такую информацию нам не предоставили.

— Чем конкретно будет заниматься представитель компании Yara на «Беларуськалии»?

— Видимо, просто наблюдать за ситуацией. У норвежцев определенный план уже есть, и они его придерживаются.

— Ранее вы обращались к норвежской компании с просьбой не подписывать контракт до выполнения руководством предприятия выдвинутых стачкомом требований. Есть ли ответ по этому поводу?

— Насколько мы поняли, они как раз таки действуют по своему плану, и если эти действия ни к чему не приведут и эффекта не будет, то либо норвежцы расторгнут контракт, либо руководство «Беларуськалия» признает, что нет перспектив для дальнейшего диалога, сотрудничества и поиска компромиссных решений.

Генеральный директор Yara Свейн Торе Холзетер каждый раз напоминает, что расторжение контракта — это уход навсегда. Поэтому норвежцы и стараются найти компромисс.

— Представители стачкома в диалог между руководством норвежской компании и «Беларуськалия» не включены?

— Мы говорили, что для всестороннего и объективного рассмотрения поставленных вопросов следует включить в переговорный процесс участников забастовочного комитета, но пока у представителей норвежской компании наша инициатива, скажем так, не находит понимания. Свейн Торе Холзетер во время последней встречи заявил, что формат диалога не предусматривает участия в нем наших представителей. Хотя это, безусловно, неправильно.

Перевод с бел. NN.by
 
Теги: Новости
 
 
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Гендиректор норвежской компании вышел на связь со стачкомом солигорцев «Беларуськалия».
 
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