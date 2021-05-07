Источник материала: Партизан

Судебное дело над Егором Старовойтовым, которого обвиняют в хранении "экстремистской" книги "Белорусская национальная идея", прекратили. Так как истекли два месяца, отведенные на привлечение к административному взысканию. Книгу парню не вернут — ее приобщили к делу.



Книга "Белорусская национальная идея" / Еврорадио​

Последнее заседание прошло 9 апреля. Тогда судья взял перерыв, чтобы "почитать книгу", и отправил дело на доработку.

программе Еврорадио "Идея Х", которую ведут Змитер Лукашук и Максим Горюнов. В книгу "Белорусская национальная идея" входят беседы с писателями, художниками, философами, общественными деятелями вЕврорадио "Идея Х", которую ведут Змитер Лукашук и Максим Горюнов.









Суд по "экстремистской" книге прекратили / Еврорадио

