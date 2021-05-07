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Белорусы могут бесплатно сдать тест на антитела. Когда и как?

07.05.2021 21:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19. Все желающие будут иметь возможность сдать свой биологический материал для исследования на антитела к COVID-19. Исследование проводят, чтобы оценить популяционный иммунитет белорусов, сообщает пресс-служба Минздрава.

Тестирование на антитела будет бесплатное. Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн.

Информация о специальном сайте для регистрации и анкетирования будет размещена 11 мая на всех информационных ресурсах Минздрава. Доступ для записи на тестирование будет открыт с 12 мая.

В Минздраве обратили внимание: запись на тестирование будет только в электронном виде.

Исследование будет проводить Минздрав Беларуси вместе с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая.

«Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т. ч. вакцинации населения против COVID-19, как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом», — пояснили в пресс-службе Минздрава.

 
 
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Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19. Все желающие будут иметь возможность сдать свой биологический материал для...
 
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