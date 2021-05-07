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Пятерых хоккеистов «Витебска» наказали за «договорняки»

07.05.2021 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Согласно данным СК, некоторые хоккеисты «Витебска» совершили противоправные действия по оказанию влияния на результат спортивных соревнований с участием своего клуба. Дисциплинарным комитетом ФХБ было вынесено решение о наложении на них соответствующих взысканий.

Пятерых хоккеистов «Витебска» наказали за «договорняки»
Источник: hockey.by

Установлено, что в ходе сезонов 2018/2019 и 2019/2020 Роман Стрельников, Виталий Сапего, Александр Полицинский, Кирилл Сачивко и Антон Медведев неоднократно обеспечивали поражение собственной команды с корыстным умыслом, чем нанесли ущерб не только хоккейному клубу «Витебск», но и профессиональному хоккею, передает hockey.by.

Помимо денежных штрафов указанные хоккеисты подвергнуты спортивной дисквалификации сроком на три года каждый. Срок начала периода дисквалификации отсчитывается с 22.10.2020.

 
Теги: Витебск
 
 
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Согласно данным СК, некоторые хоккеисты «Витебска» совершили противоправные действия по оказанию влияния на результат спортивных соревнований с участием...
 
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