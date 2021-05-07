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Белорусские хоккеисты победили сборную Германии

07.05.2021 21:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею победила в гостевом товарищеском матче команду Германии со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).


Фото: hockey.by

В самом начале матча голевыми бросками отметились Герман Нестеров и Дмитрий Знахаренко. Немцы ответили шайбой Шмельца в большинстве, но в конце игры сняли вратаря и пропустили еще два гола в пустые ворота. Их авторами стали Франсис Паре и Илья Усов.

Германия: Брюкманн (57:52); Брандт — Хольцер, Плахта — Лойбль — Айзеншмидт; Сеземски — Мюллер, Фишбух — Шютц — Тиффельс; Новак — Вагнер, Петерка — Вольгемут — Шмельц; Мебус — Рогль, Увира — Кастнер — Креммер.

Беларусь: Колосов; Фальковский — Хенкель, Принс — Паре (А) — Комаров; Соловьев — Лисовец, Стефанович — Нестеров — С. Костицын; Знахаренко (К) — Еременко, Лопачук — Дрозд — Демков; Коробов — Антонов, Мартынов — Усов — Жук.

В субботу команды проведут повторную встречу.

 
 
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Сборная Беларуси по хоккею победила в гостевом товарищеском матче команду Германии со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0).
 
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