|
Белорусам предлагают бесплатно проверить антитела к коронавирусу
Источник материала: Tut.by
Белорусы с 14 мая смогут бесплатно пройти тестирование на антитела — в рамках проекта по изучению иммунитета против COVID-19,
Организует такую исследовательскую работу Минздрав Беларуси совместно с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая.
Все желающие смогут сдать свой биологический материал для исследования на антитела к COVID-19. Но изначально нужно будет зарегистрироваться и заполнить анкету — это можно сделать только онлайн.
— Информация о специальном сайте для регистрации и анкетирования появится 11 мая на информационных ресурсах Минздрава. Доступ для записи на тестирование будет открыт с 12 мая, — уточнили в министерстве.
Это исследование проводится для оценки популяционного иммунитета населения. Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации населения против COVID-19, как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом, пояснили в Минздраве.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы с 14 мая смогут бесплатно пройти тестирование на антитела - в рамках проекта по изучению иммунитета против COVID-19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)