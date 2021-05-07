Белорусам предлагают бесплатно проверить антитела к коронавирусу

Источник материала: Tut.by

Белорусы с 14 мая смогут бесплатно пройти тестирование на антитела — в рамках проекта по изучению иммунитета против COVID-19, сообщили в Минздраве.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер

Организует такую исследовательскую работу Минздрав Беларуси совместно с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая.

Все желающие смогут сдать свой биологический материал для исследования на антитела к COVID-19. Но изначально нужно будет зарегистрироваться и заполнить анкету — это можно сделать только онлайн.

— Информация о специальном сайте для регистрации и анкетирования появится 11 мая на информационных ресурсах Минздрава. Доступ для записи на тестирование будет открыт с 12 мая, — уточнили в министерстве.

Это исследование проводится для оценки популяционного иммунитета населения. Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинации населения против COVID-19, как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом, пояснили в Минздраве.