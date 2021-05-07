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Пять белорусских хоккеистов дисквалифицировали за «договорняки»

07.05.2021 21:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси на основании официального представления Следственного комитета дисквалифицировал пятерых хоккеистов «Витебска».


Фото: hockey.by

«Установлено, что в ходе сезонов 2018/2019 и 2019/2020 Роман Стрельников, Виталий Сапего, Александр Полицинский, Кирилл Сачивко и Антон Медведев неоднократно обеспечивали поражение собственной команды с корыстным умыслом, чем нанесли ущерб не только хоккейному клубу „Витебск“, но и профессиональному хоккею в целом.

Помимо денежных штрафов указанные хоккеисты подвергнуты спортивной дисквалификации сроком на 3 года каждый. Срок начала периода дисквалификации отсчитывается с 22.10.2020.

Согласно пункту 2 статьи 10 Дисциплинарного регламента, спортивная дисквалификация не может быть обжалована в судебном либо ином порядке, но может быть сокращена либо отменена при рассмотрении Дисциплинарным комитетом заявления заинтересованного лица о сокращении, либо отмене спортивной дисквалификации с учетом всех обстоятельств дела, добровольного исполнения наказания, раскаяния нарушителя.

Решение Дисциплинарного комитета ФХБ и все сопутствующие материалы также будут направлены для рассмотрения в Международную федерацию хоккея для применения к хоккеистам санкций международной юрисдикции», — говорится в заявлении Федерации хоккея.

Отметим, что это не первый случай наказания за договорные матчи в белорусском хоккее. Ранее за участие в «договорняке» были дисквалифицированы хоккеисты команды «Динамо-Молодечно», среди которых были и игроки сборной Беларуси.

 
Теги: Витебск
 
 
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Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Беларуси на основании официального представления Следственного комитета дисквалифицировал пятерых хоккеистов...
 
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