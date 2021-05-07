Под Могилевом почтили память милиционеров, погибших в годы войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погибли, но не отступили. В белорусской деревне Гаи в Могилевской области почтили память милицейского батальона под командованием капитана Константина Владимирова. Сотрудники Министерства внутренних дел провели митинг-реквием у памятника, сообщает «МИР 24».

Батальон участвовал в обороне Могилева в июле 1941 года. Бойцы заняли рубеж на безымянной высоте, прикрыв железнодорожный узел. Сражение продолжалось шесть дней. Из 250 человек в живых остались только 19.

«Такой памятник сотрудникам милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны, единственный в своем роде на постсоветском пространстве. Это святое место для сотрудников милиции. Мы должны хранить память о наших героях», – отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.

«Мне пришлось воевать уже в 13 лет, я был в партизанах, меня посылали в разведку, носил мины подпольщикам в Вилейке. Поэтому этот день для меня священный», – сказал ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Николай Илькевич.

К памятнику возложили цветы, а в небо запустили белых голубей как символ мира. Также сегодня 14-ти офицерам из разных районов Беларуси присвоили звания «капитан».