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Под Могилевом почтили память милиционеров, погибших в годы войны
07.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Погибли, но не отступили. В белорусской деревне Гаи в Могилевской области почтили память милицейского батальона под командованием капитана Константина Владимирова. Сотрудники Министерства внутренних дел провели митинг-реквием у памятника, сообщает «МИР 24».
Батальон участвовал в обороне Могилева в июле 1941 года. Бойцы заняли рубеж на безымянной высоте, прикрыв железнодорожный узел. Сражение продолжалось шесть дней. Из 250 человек в живых остались только 19.
«Такой памятник сотрудникам милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны, единственный в своем роде на постсоветском пространстве. Это святое место для сотрудников милиции. Мы должны хранить память о наших героях», – отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков.
К памятнику возложили цветы, а в небо запустили белых голубей как символ мира. Также сегодня 14-ти офицерам из разных районов Беларуси присвоили звания «капитан».
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Батальон под командованием капитана Константина Владимирова шесть дней прикрывал железнодорожный узел. Из 250 человек в живых остались только 19.
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