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В башне Гольшанского замка открыли музей

07.05.2021 22:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Гольшанах открыли музейную экспозицию в северной башне замка. Подготовка к этому событию началась еще в 2011 году, сообщает «Ашмянскі веснік».

В башне Гольшанского замка открыли музей

Северную башню Гольшанского замка реконструировали, а призамковую территорию облагородили: на ней появилась стоянка для авто, освещение и визит-центр. Сам замок получил новые лестницы и обзорные площадки. Внутри башни появился музей.

Музейная экспозиция отсылает к легендам Ошмянского края и к роману «Черный замок Ольшанский» Владимира Короткевича. Реставрационные работы велись с 2015 года, а потратили на них более трех миллионов рублей.

22 мая у стен замка пройдет ежегодный региональный фестиваль «Гольшанский замок».

 
 
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В Гольшанах открыли музейную экспозицию в северной башне замка. Подготовка к этому событию началась еще в 2011 году, сообщает «Ашмянскі веснік».
 
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