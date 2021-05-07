Осудили за поход в сауну, пытались забрать ребенка. Как давят на приемную семью

Семья Чижонок из Жодино живет, как на вулкане. В один день им грозят забрать приемного ребенка, в другой мать семейства судят по ст. 24.23 КоАП. Женщину дважды задерживали за участие в несанкционированном мероприятии.



Инна Чижонок и ее приемный сын Руслан. Фото из личного архива

Суд да баня

Вечером 24 апреля в сауне в Жодино задержали 20 человек (13 женщин и 7 мужчин). Пресс-служба УВД Минского облисполкома сообщала, что в сауне «организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики».

Всех задержанных доставили в РУВД, где на них составили протоколы по статье 24.23 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Часть из них неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях, сообщила областная милиция.

За последние дни сразу несколько жителей Жодино получили штрафы в размере от 100 до 200 базовых за дело «о массовом мероприятии в бане». Несколько мужчин отбывают административный арест.

Одна из задержанных в бане 49-летняя жительница Жодино Инна Чижонок 7 мая была признана виновной по ч. 3 ст. 24.23 КоАП, ей присудили штраф в размере 200 базовых. Такое решение вынесла судья суда города Жодино Анна Муковозчик.

За участие в несанкционированном массовом мероприятии ее судили уже во второй раз. Как рассказала Инна корреспонденту Naviny.by, в декабре 2020 года ее задержали, когда она шла по улице с красно-белым зонтом. До суда провела трое суток в изоляторе, спать приходилось на полу.

Инна рассказала, что во время задержания в бане велась оперативная съемка, но ее суды не рассматривали, так как запись не могла быть продемонстрирована «по техническим причинам». Видеозапись — это важное доказательство, считает Чижонок, потому что показания свидетелей-милиционеров расходятся с показаниями задержанных.

«Просто люди, живущие среди нас, пользуясь служебным положением и нарушая все человеческие законы и законы государства, приносят в семьи жителей своего города стресс, боль, слезы и огромные неприятности, — написала Чижонок у себя в фейсбуке. — Плачут дети, многим грозят проблемы на работе и даже увольнение. Про материальные издержки вообще не приходится говорить, они огромны — передачи, оплата адвокатов и огромные штрафы. А сколько тратится времени, чтобы доказать свою невинность, вопрос риторический».

По информации правозащитников, некоторые из задержанных мужчин на какое-то время объявили голодовку . Поскольку они еще отбывают административный арест, более точной информации нет. Известно, что мужчины протестовали против того, что им предъявляют обвинения в участии в массовом мероприятии и сопротивлении милиции.

Инна настаивает, что в сауне не было массового мероприятия, что флаг, который якобы изъяли у компании друзей, принесли те, кто их задерживал: «Мы давно договорились не использовать бчб-атрибутику, потому что не хотим кормить режим. Суд не услышал мои доводы».

Женщина считает приговор незаконным и намерена его обжаловать.

Инна рассказывает, что на ее семью давят власти. Посудите сами — первое заседание по делу о бане состоялось 6 мая, как раз на следующий день после того, как они с мужем чуть не потеряли приемного сына.

«Руслана я воспринимаю как сына. Это родной ребенок»

У Инны и ее мужа Сергея четверо детей: свой сын, ему 27 лет, и трое приемных. Двое из них уже самостоятельные: парень учится в военном училище, 20-летняя девушка оканчивает колледж, живет отдельно. С Чижонками остался четвертый ребенок — 13-летний Руслан.

Любимому младшему сыну, как говорит мама мальчика, не было и трех, когда он попал в их семью. Тогда у них и появилась пятикомнатная квартира. «Купили, чтобы растить детей. Помощи государства не было», — говорит Инна.

Формально семья Чижонков для Руслана приемная. Сергей Чижонок работает как ИП и был оформлен родителем-воспитателем. «Руслана я воспринимаю как сына. Это родной ребенок», — сказал он Naviny.by.

Никаких претензий к ним у органов опеки как к приемным родителям не было. В школе и управлении образования это подтвердили.

Однако в один совсем не прекрасный день супруги узнали, что Руслана у них хотят забрать: 4 мая представитель отдела образования Жодинского горисполкома сообщила Сергею Чижонку, что с ним расторгается договор как с родителем-воспитателем, а Руслану подыскивают другую семью.

«Якобы в отдел образования поступил сигнал, — рассказала Инна, — что в семье неблагополучная обстановка, в результате чего страдает Руслан. Грязная игра, это связано с тем, думаю, что меня задерживали за участие в несанкционированных мероприятиях. Однако Сергея не задерживали никогда».

Сергей Чижонок написал заявление на имя начальника отдела образования с просьбой разобраться в обстоятельствах.

Инна описала ситуацию у себя в фейсбуке, и ее история вызвала общественный резонанс: «У меня хотят забрать ребенка. Моего приемного сыночка, моего любимку и свет в моей жизни.10 лет мы неразлучно вместе — два любящих сердечка. Руслану почти 13. И мы его семья. Другой он не помнит».

Женщина пояснила, что мальчика не усыновляли, потому что статус сироты дает хоть какие-то бонусы, например, ребенок получает пенсию по потере кормильца, государственное пособие. В будущем будет иметь льготы при поступлении в колледж или вуз. Наконец, по закону, его должны обеспечить жильем:

«Понятно, что деньги лишними не бывают. Хоть и пособие, и пенсия чуть больше 200 рублей, зарплата родителя-воспитателя тоже небольшая, но набегает хоть какая-то сумма для ребенка».

А уже утром 5 мая в отделе образования заявили, что в интересах ребенка Руслан остается в семье. Инна связывает произошедшую метаморфозу с тем, что на исполком обрушился шквал звонков и обращений от возмущенных людей.

«Я очень благодарна всем, кто поддержал нашу семью, — сказала Инна. — Знаю, что люди обращались в отдел образования, выражали негодование угрозами забрать ребенка. Я благодарна учителям и одноклассникам Руслана. Сын получил там только поддержку. Многие и не догадывались о том, что он приемный ребенок, но теперь, когда об этом узнали многие жители Жодино, никто Руслана не обидел, не задел. Он получил только поддержку. Я считаю, что это люди отбили моего мальчика».

Но договор с Сергеем Чижонком как с родителем-воспитателем все же расторгли.

«Раньше с ним как с родителем-воспитателем заключали договор на пять лет, потом на один год. Теперь без объяснения причин договор расторгли, — говорит Инна Чижонок. — Государство хорошо экономит, когда дети растут в приемных семьях. Для нас было важно, что Сергей имел официальное трудоустройство, из зарплаты шли выплаты в ФСЗН. Ему 50, в пенсионный фонд платить важно. Знаете, всех своих приемных детей я растила не благодаря поддержке государства, а вопреки».

«Для нас было главное оставить Руслана дома, это нам удалось»

Сейчас у Сергея есть возможность заново оформить опеку над ребенком. «Для нас было главное оставить Руслана дома, это нам удалось», — сказал он.

Бороться за Руслана семье Чижонков приходится не в первый раз. Лет восемь назад он встречался со своей биологической мамой, женщина пыталась отсудить ребенка, восстановиться в родительских правах, рассказала Инна:

«Это был уникальный случай — суд принял мою сторону, а не биологической матери. Со временем она смирилась. Мне запомнился один случай из нашего общения. Руслану было лет пять-шесть, мы встретились в кафе с его мамой, братом и сестрой. Я обнаружила, что забыла деньги, позвонила Сергею, он привез. Встала из-за стола, чтобы сходить за кошельком, а Руслан тут же вскочил и за мной. И та женщина тогда ему сказала: “Не бойся, твоя мама никуда не уйдет, я тебя не заберу”. Я увидела, что она всё поняла. Позже мы поддерживали с ней отношения, пока она не умерла. Брат и сестра Руслана жили с ней, но после смерти оказались в SOS-детской деревне. Повзрослеют, может, будут общаться с нашим сыном».

Представители власти намекали Инне, что ей лучше не привлекать к семье внимание.

«Это моя жизнь, мой ребенок, я рассказываю только правду, никого не оскорбляю. Я буду говорить о себе и своей семье. Делать зло тихо у них не получится», — сказала Инна.