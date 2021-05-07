Лукашенко: Наступает период, когда человек в погонах должен показать народу, что он не зря ест хлеб

Источник материала: ОНТ

Быть действительно достойным гражданином и человеком – то, что сегодня особо важно. И таких людей в стране действительно много. Во Дворце Независимости сегодня вручены государственные награды. Президент Александр Лукашенко, обращаясь к гостям, в очередной раз отметил: под своды одного из символов суверенитета страны приглашены далеко не все, кто заслуживает внимания. Но здесь – действительно достойнейшие, люди, которые были и останутся опорой государства.

Ордена Трудовой славы и Почёта сегодня нашли своих обладателей. Также присвоены звания заслуженных строителей, деятелей науки и культуры, работников промышленности и сельского хозяйства. Это те, кто каждый день совершает маленький подвиг. Может, не такой колоссальный, как те, кто отстраивал страну после Великой Отечественной, но аналогии всё же напрашиваются.

Экскурсия по Дворцу Независимости накануне Дня Победы – пожалуй, сложно представить более символичное и почётное приглашение. Здесь, впрочем, признается позже Глава государства, лишь небольшая часть достойнейших белорусов, которые выстояли и проявили себя в прошлом и нынешнем годах. Всех их, особых, тысячи. Впрочем, сами «награжденцы» намекнут на миллионы.

Работники промышленности, сельского хозяйства, культуры, науки и образования – и, что особо значимо, не только руководители, но и рядовые (по должности) специалисты сегодня лично от Президента услышали, как и почему они важны. Впрочем, кажется, что все и так всё прекрасно знают.

Александр Лукашенко отметит: он благодарен трудовым коллективам за то, что в прошлом году они быстро разобрались, в какую пропасть хотели толкнуть страну. В зале, при этом, были те, кто всем нам разбираться в этом активно помогал. Не всех их разумно показывать в телеэфире: всё же офицеры КГБ, как истина – всегда где-то рядом. К сожалению, их незримая работа в это время оказалась особо важна. К счастью, они с ней блестяще справились.

А во время церемониала было заметно, как каждый из награждаемых искренне благодарил Президента. Одни делали это кратко, другие – чуть дольше и эмоциональнее. Но спасибо звучало сегодня во Дворце Независимости очень часто. И - в обе стороны.

Это лёгкое волнение и дрожь в голосе стойких мужчин впечатлило, пожалуй, всех в зале. Многих ведь из сегодняшних триумфаторов те же журналисты знают давно, видели, сколько сил они вкладывают ради своей Родины. Что уж говорить о Президенте с четвертьвековым стажем. Впрочем, в канун великого праздника все в этом зале равны, ведь все помнят.

И пока в зале госнаград триумфаторы обменивались поздравлениями и планами на будущее, в другом зале Дворца Независимости – там, где чаще всего принимают высоких зарубежных гостей, встретились Президент и… обычная белорусская семья. Александр Лукашенко и награждённый сегодня орденом Почёта Владимир Малиновский, глава фермерского хозяйства «Диана» на Шкловщине, когда-то работали вместе, не раз Президент бывал у них в гостях. И вот сегодня после церемониала давнего друга вместе с супругой Президент пригласил на тёплый разговор.

И, пожалуй, эта встреча – подтверждение тезиса, который сейчас часто проговаривают многие, от политиков до артистов: сегодня внести вклад в сохранение мира и спокойствия в стране может буквально каждый. Было бы желание…

Фото: БЕЛТА

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